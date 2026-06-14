Reuters: Ιρανός αξιωματούχος αποκαλύπτει τι προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ – Τα 7 σημεία

Όσα περιλαμβάνει το προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ, το οποίο εξετάζει η Τεχεράνη, έκανε γνωστό ιρανός αξιωματούχος.

Μιλώντας στο Reuters, αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ αποδέχτηκαν να μειώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει εντός του Ιράν.

Ο μηχανισμός για το πώς θα γίνει αυτό θα συζητηθεί τις επόμενες 60 ημέρες.

Επιπλέον, σύμφωνα με το προσχέδιο, οι ΗΠΑ πρόκειται να άρουν όλες τις κυρώσεις πετρελαίου κατά του Ιράν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης και τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά.

Σύμφωνα με τη διαρροή τα βασικά σημεία της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα εξής:

Το Ιράν ανοίγει αμέσως ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Οι ΗΠΑ συμφωνούν να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Οι ΗΠΑ θα άρουν τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα.

Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω άμεσων μεταφορών μετρητών, συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών χωρών και χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών.

Η Τεχεράνη συμφωνεί ότι ούτε θα κατασκευάσει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν συμφωνεί να διατηρήσει το πυρηνικό status quo μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία, μεταξύ άλλων με το να μην εμπλουτίζει ουράνιο και να μην επεκτείνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ συμφωνούν ότι η Τεχεράνη θα αραιώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει εντός του Ιράν, με έναν μηχανισμό για να το κάνει αυτό να συζητηθεί εντός 60 ημερών.

Το σκέφτεται ακόμη η Τεχεράνη

Nωρίτερα, η Τεχεράνη διαμήνυσε πως δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση για τη συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ.

Την είδηση μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή.

Η εξέταση πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και αξιωματούχων που είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων συνεχίζεται, πρόσθεσε.

Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Επιβεβαιώνεται η επιστροφή των διαπραγματευτών από το Κατάρ

Aντιπροσωπεία του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας.

Η ομάδα διαμεσολάβησης διευθύνεται από έναν σύμβουλο του πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι σκοπός της επίσκεψης είναι να «εξεταστούν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διπλωματική διαδικασία».

Ο Τραμπ λογάριαζε χωρίς την Τεχεράνη

Χθες Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα υπογράψουν σήμερα συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και προέβλεψε το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μια ημερομηνία που δεν επιβεβαιώνεται, ωστόσο, σε αυτή τη φάση από την Τεχεράνη.

Ύστερα από μια εβδομάδα που σημαδεύτηκε από νέες επιθέσεις μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας, από τη μία πλευρά, και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, από την άλλη, δημιουργώντας φόβους για νέα περιφερειακή ανάφλεξη, οι δύο χώρες άφησαν να εννοηθεί ότι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς έναν συμβιβασμό.

Ωστόσο οι πληροφορίες από τις δύο πλευρές για μια πιθανή αρχική συμφωνία -που θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο- συνεχίζουν να εμφανίζουν αποκλίσεις, ενώ το ίδιο το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές.

Ο πρόεδρος του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, του οποίου η χώρα έχει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση, δήλωσε χθες σε ανάρτηση στο Χ ότι αναμένει την «οριστικοποίηση» της συμφωνίας «στις επόμενες 24 ώρες» και ότι ετοιμάζεται για την «ηλεκτρονική υπογραφή» της πριν από «τεχνικές συνομιλίες» την επόμενη εβδομάδα.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος, που έχει ήδη ανακοινώσει πολλές φορές ότι επίκειται συμφωνία χωρίς αυτό να υλοποιείται, δήλωσε στη συνέχεια ότι η υπογραφή «έχει προγραμματιστεί» για σήμερα, ημέρα των 80ών γενεθλίων του.

«Μόλις υπογραφεί, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ», έγραψε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι ιρανοί «δεν θέλουν πλέον πυρηνικό όπλο».

Η ιρανική διπλωματία, από την πλευρά της, αναφέρθηκε σε συμφωνία «τις επόμενες ημέρες», αλλά όχι σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Θάνατος στον Αραγτσί»

Κάποιες από τις παραχωρήσεις που έχουν αναφερθεί έχουν προκαλέσει την αντίδραση συντηρητικών ηγετών. Χθες βράδυ, ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα κατά του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών, συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την Παρασκευή, ο Αραγτσί εμφανίστηκε αισιόδοξος στην ιρανική τηλεόραση για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί», φώναζαν γυναίκες που φορούσαν μαύρα τσαντόρ και ανέμιζαν σημαίες, όπως φαίνεται στα πλάνα.

Ασάφεια για την υπογραφή του μνημονίου και αποκλίσεις

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στην Τεχεράνη, Μοχάμεντ Βαλ, οι ιρανοί δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι θα υπογράψουν αύριο το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι η ηγεσία της χώρας έχει δώσει την έγκρισή της στο τελικό σχέδιο.

Όπως επισημαίνει ο Βαλ, πολλά ερωτήματα πλανώνται και μέχρι να δούμε το τελικό κείμενο του μνημονίου πιθανότατα θα υπάρξουν διαφορές ανάμεσα σε αυτά που λένε οι αμερικανοί και σε αυτά που υποστηρίζουν οι ιρανοί.

Al Jazeera: Ο Τραμπ προσπαθεί να «ελέγξει την εικόνα» των συνομιλιών

Ο Ρος Χάρισον, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής, προειδοποίησε να μην θεωρηθεί δεδομένη η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Τραμπ.

«Το έχουμε ξαναδεί αυτό: πλησιάζουμε σε συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, και τελικά όλα καταρρέουν την τελευταία στιγμή», δήλωσε ο Χάρισον στο Al Jazeera.

Ωστόσο, ο Χάρισον ανέφερε ότι φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση στις διαπραγματεύσεις σε σχέση με τους προηγούμενους γύρους.

«Φαίνεται να υπάρχει ένα επίπεδο σοβαρότητας στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη που δεν έχουμε δει στο παρελθόν», είπε, υποδηλώνοντας παράλληλα ότι οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ ενδέχεται να αντανακλούν την επιθυμία του να διαμορφώσει την αντίληψη γύρω από τις συνομιλίες.

«Ο Τραμπ φαίνεται να έχει την επιθυμία, ή το ένστικτο, να ελέγχει το αφήγημα», ανέφερε.

Επικοινωνία Τραμπ – Στράμερ

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε, από την πλευρά του, την νεότερη αυτή προσπάθεια του Τραμπ να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο χθες το απόγευμα, ο Στάρμερ δήλωσε ότι η Βρετανία είναι έτοιμη να στηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να τερματιστεί η σύγκρουση με το Ιράν, χαιρετίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως η όποια συμφωνία θα φέρει βιώσιμη ειρήνη», δήλωσε εκπρόσωπος του Στάρμερ.

«Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ελευθερία ναυσιπλοΐας προκειμένου να αμβλυνθεί ο οικονομικός αντίκτυπος που έχει προκληθεί διεθνώς», πρόσθεσε.

Αεροπορική επιδρομή του ισραήλ στον Λίβανο

Στο μεταξύ, το Al Jazeera μεταδίδει ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε την πόλη Φαρούν στην περιφέρεια Μπιντ Τζμπίλ στον νότιο Λίβανο και αυτό παρά το γεγονός ότι η χώρα περιλαμβάνεται σε ένα ενδεχόμενο μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Νέες εντολές αναγκαστικής εκκένωσης εκδόθηκαν μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε 16 πόλεις και χωριά του νότου.

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