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13.06.2026 16:29

Τεχεράνη: «Δεν θα υπογραφεί αύριο η συμφωνία με τις ΗΠΑ» – Aνοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες μέρες

13.06.2026 16:29
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Η υπογραφή του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ δεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάι δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι απαιτείται προσοχή όσον αφορά οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την ημερομηνία υπογραφής, λόγω της «επιφυλακτικότητας της άλλης πλευράς».

Μιλώντας στο Χαμεντάν, ο Μπαγκάι -όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA- δήλωσε ότι το έγγραφο «δεν αποτελεί τελική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», αλλά μια συμφωνία που καθορίζει τις γενικές αρχές για την επίλυση των υφιστάμενων διαφορών και την κατάπαυση των εχθροπραξιών.

«Δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας, σε αυτό το στάδιο η εστίαση είναι στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και έχει αποφασιστεί να μην συζητηθεί το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι το πυρηνικό ζήτημα θα αντιμετωπιστεί εντός των επόμενων 60 ημερών.

Ο Μπαγκάι υπενθύμισε ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και συνεχίστηκε μετά την κατάπαυση του πυρός της 10ης Απριλίου, αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες εξαιτίας των «αντιφατικών» -όπως είπε «θέσεων» της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε ζητήματα που σχετίζονται με το ουράνιο και τα Στενά του Ορμούζ.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της υπογραφής, ο Μπαγκάεϊ εξήγησε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία. «Ακόμα κι αν δεν συμβεί αύριο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες», κατέληξε.

«Πιο κοντά από ποτέ»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν -ο οποίος έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών- ανακοίνωσε στο X ότι η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την κρίση στη Μέση Ανατολή πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες.

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

»Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Σεχμπάζ Σαρίφ.

Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στο Ομάν

Λίγες ώρες αργότερα, έγινε γνωστό πως πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στο Στενό του Ορμούζ , περίπου εννέα χιλιόμετρα ανατολικά των ακτών του Ομάν.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε, δεν προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά και το δεξαμενόπλοιο συνεχίζει το ταξίδι του προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης.

Ιράν και Ομάν ετοιμάζονται να εκδώσουν κοινή δήλωση σχετικά με τη μελλοντική διοικητική δομή του Πορθμού του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φορτίου στον κόσμο.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με αρκετά περιφερειακά μέσα ενημέρωσης.

Αραγτσί: «Η υλοποίησή του μνημονίου κατανόησης πιο κοντά από ποτέ»

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ακόμη πως το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ «δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά» στην οριστικοποίησή του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, τόνισε ότι, όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του.

Eίναι η πρώτη φορά που και οι δύο πλευρές εμφανίζουν ενθαρρυντικά μηνύματα, γεγονός που αυξάνει τις προσδοκίες για την επίτευξη συμφωνίας.

Περισσότερα σε λίγο…

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