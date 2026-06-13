Αποκάλυψη CNN: Το Ιράν θάβει και παγιδεύει το ουράνιο του για να αποτρέψει τις ΗΠΑ να το ανακτήσουν

Εντείνει η Τεχεράνη τις προσπάθειές της να «οχυρώσει» το απόθεμα ουρανίου που βρίσκεται κοντά σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, καταρρίπτοντας σκόπιμα σήραγγες και παγιδεύοντας τις εισόδους τους με εκρηκτικές νάρκες, σύμφωνα με το CNNi.

Eπικαλούμενο πέντε πηγές κοντά στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, το ρεπορτάζ αναφέρει πως πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο και επικίνδυνο για οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων και των ιρανών) να ανακτήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο σε σχέση με την αρχή του πολέμου.

Νέο …αγκάθι στη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Οι νέες οχυρώσεις που έχει δημιουργήσει η Τεχεράνη προσθέτουν ένα ακόμη… αγκάθι στη συμφωνία που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ για την απομάκρυνση και καταστροφή του ουρανίου, ενώ παράλληλα εγείρουν ερωτήματα αναφορικά με το ποιος θα αναλάβει το επικίνδυνο έργο της ανάκτησής του.

In recent weeks, Iran has dramatically escalated efforts to seal off its cache of near bomb-grade uranium, deliberately collapsing tunnels and booby-trapping entrances with explosive mines, according to five sources familiar with US intelligence. https://t.co/90uDQd2SDw pic.twitter.com/GYKq16R0L4 — CNN (@CNN) June 13, 2026

Ακόμη και για τους ίδιους τους ιρανούς, η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού θα ήταν πλέον δύσκολη και επικίνδυνη. Θα απαιτούσε βαριά μηχανήματα εκσκαφής και επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών, διαδικασίες ιδιαίτερα πολύπλοκες και υψηλού κινδύνου, υποστήριξαν κάποιες από τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

«Αν αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς, τότε σίγουρα θα δυσκόλευαν την ανάκτηση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού», δήλωσε ο Σκοτ Ρέκερ, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου Απομάκρυνσης Πυρηνικών Υλικών της Εθνικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ από το 2017 έως το 2021.

Αν οι διαπραγματευτές «απαιτήσουν από το Ιράν να μεταφέρει ολόκληρο το απόθεμα σε μια κεντρική τοποθεσία για επαλήθευση και, τελικά, για την απομάκρυνση ή την αραίωση του υλικού», αυτό θα έθετε το βάρος στην Τεχεράνη να έχει πρόσβαση και να «παρέχει τον πλήρη κατάλογο» του εμπλουτισμένου ουρανίου, επισήμανε.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «σε αυτό το σενάριο, θα ανησυχούσα ότι το Ιράν θα ισχυριζόταν ότι ένα μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου ήταν ανεπανόρθωτα χαμένο». «Δεν θα είχαμε πλήρη βεβαιότητα ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να διατηρήσει πρόσβαση σε αυτό σε κάποια χρονική περίοδο στο μέλλον», επισήμανε.

Η προτεραιότητα Τραμπ

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η διασφάλιση του πυρηνικού υλικού αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η διεθνής κοινότητα εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος βρίσκεται σε κατεστραμμένες σήραγγες στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, ενώ επιπλέον ποσότητες φυλάσσονται σε άλλες εγκαταστάσεις.

Στα μέσα Μαΐου, ο αμερικανικός στρατός ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει επιχείρηση κατάληψης του πυρηνικού υλικού, η οποία τελικά κρίθηκε υπερβολικά επικίνδυνη και δεν προχώρησε, σύμφωνα με προηγούμενη αποκάλυψη του CNN.

Έκτοτε, το Ιράν έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται θαμμένο το ουράνιο.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος κατά του Μασκ στα social media: Κατηγορείται ότι ενίσχυσε μέσω Χ καλέσματα για ακροδεξιά επεισόδια στο Μπέλφαστ

Βενεζουέλα: Νεκρός ο αρχηγός της διαβόητης συμμορίας Tren de Aragua, έπειτα από αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ (Video)

Μέση Ανατολή: Νέα ανησυχία πριν τη …συμφωνία – Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones



