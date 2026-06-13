Μέση Ανατολή: Νέα ανησυχία πριν τη …συμφωνία – Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν αρκετά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο στρατός αργά την Παρασκευή.

«Το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης σε μια προσπάθεια να χτυπήσει εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ», δημοσίευσε στο X η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Η CENTCOM επέμεινε ότι το στενό «παραμένει ανοιχτό για διέλευση».

Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες αφού η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή και η Ουάσινγκτον εξέφρασαν ξανά την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι εκδοχές ενός πιθανού συμβιβασμού που παρουσιάστηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και της Ουάσινγκτον παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

«Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα τις επόμενες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος», πρόσθεσε.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει «προσχήματα» για να «εκτροχιάσει» μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τον ισχυρισμό ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου σύμφωνα με τον οποίοι οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν συμφωνήσει στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Διάκρισης Σκοπιμότητας του Ιράν, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατ’ ιδίαν στην αποδέσμευση των κεφαλαίων, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση.

Ο ίδιος Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η υποτιθέμενη συμφωνία αφορά την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει απορρίψει τις σχετικές αναφορές, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς ειδήσεις», χωρίς να επιβεβαιώνει οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία ή παραχώρηση.

Αισιόδοξος ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Ανάλογη αισιοδοξία εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, βασικός μεσολαβητής. «Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά όσο είναι σήμερα», διαβεβαίωσε ο Σεχμπάζ Σαρίφ.

Και στην Ουάσινγκτον, πάντως, υψηλόβαθμος αξιωματούχος εκτίμησε σε «80 με 85%» την πιθανότητα μιας συμφωνίας-πλαισίου που θα ανοίξει μια περίοδο 60 ημερών με τεχνικού χαρακτήρα συζητήσεις, αλλά «όχι 100%». «(σ.σ. Οι δύο πλευρές) δεν έχουν διασχίσει ακόμα τη γραμμή τερματισμού», δήλωσε, θέλοντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Λίβανος: Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ καταγράφουν εκτεταμένη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα

Την ίδια ώρα οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ παρατηρούν «εκτεταμένη» ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

Όπως ανέφερε ο Ντουζαρίκ σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, οι κινήσεις περιλαμβάνουν υψηλής πυκνότητας μετακινήσεις τεθωρακισμένων οχημάτων, μεγάλης κλίμακας μηχανικά έργα, κατεδαφίσεις, καθώς και συνεχή εφοδιαστική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο (UNIFIL) καταγράφει επίσης έντονη αεροπορική δραστηριότητα, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών αλλά και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (drones), σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο.

Οι αναφορές της UNIFIL εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παρακολούθησης της κατάστασης ασφαλείας κατά μήκος της μεθορίου, σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας και έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών η OpenAI για ζητήματα ασφάλειας του ChatGPT

Σίδνεϊ: Γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση καρχαρία

Κολομβία: Εννέα μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση











