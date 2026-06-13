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13.06.2026 08:09

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών η OpenAI για ζητήματα ασφάλειας του ChatGPT

13.06.2026 08:09
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Πολλές αμερικανικές πολιτείες έχουν ξεκινήσει έρευνα για την OpenAI και, στο πλαίσιο αυτής, έχουν υποβάλει αίτημα στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για παροχή πληροφοριών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το αίτημα αφορά δεδομένα χρηστών της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, ιδίως ανηλίκων και ηλικιωμένων.

Η επιστολή εστάλη από τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, εκπροσωπώντας ένα σημαντικό αριθμό αμερικανικών πολιτειών, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών και σκοπεύουμε να συνεργαστούμε εποικοδομητικά μαζί τους», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT επανέλαβε πως έχει ενισχύσει τις δικλείδες ασφαλείας για τους ανήλικους που χρησιμοποιούν την εφαρμογή, καθώς και για τους χρήστες που εκφράζουν ψυχολογικά προβλήματα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια νέα και ισχυρή τεχνολογία», ανέφερε ο εκπρόσωπος της OpenAI. «Εργαζόμαστε καθημερινά για να δώσουμε πρόσβαση στα οφέλη της, με υπευθυνότητα», τόνισε.

Για έκθεση νεαρών χρηστών σε κίνδυνο

Στις αρχές Ιουνίου, ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα μήνυσε την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της Σαμ Άλτμαν για έκθεση νεαρών χρηστών σε κίνδυνο.

Αγωγές έχουν επίσης κατατεθεί από συγγενείς εφήβων, κυρίως για περιπτώσεις αυτοκτονίας.

Τον Ιανουάριο, η Google και η Character.AI είχαν καταλήξει σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με οικογένειες χρηστών που είχαν καταθέσει αγωγή.

Τον Δεκέμβριο, γενικοί εισαγγελείς από 42 αμερικανικές πολιτείες είχαν στείλει επιστολή προς την OpenAI, την Google, τη Meta και τη Microsoft, ζητώντας τους να ενισχύσουν τον ποιοτικό έλεγχο και τις δικλείδες ασφαλείας για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

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