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13.06.2026 07:41

Σίδνεϊ: Γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση καρχαρία

13.06.2026 07:41
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Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία σήμερα σε ακτή του Σίδνεϊ, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Αυστραλίας, σύμφωνα με τις Αρχές.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν σήμερα το πρωί στην Παραλία Κούτζι στα ανατολικά του Σίδνεϊ, της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας, ύστερα από αναφορές ότι η 35χρονη κολυμβήτρια δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την ακτή.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό από άλλους λουόμενους που κάλεσαν τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, δήλωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα στα χέρια και το πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αρκετές παραλίες στην περιοχή του Σίδνεϊ έκλεισαν για προληπτικούς λόγους.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει φέτος τη ζωή τους στην Αυστραλία υπό παρόμοιες συνθήκες.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα στη θάλασσα και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενδέχεται να επηρεάζουν τις μεταναστευτικές διαδρομές των καρχαριών, αυξάνοντας τις πιθανότητες να συναντήσουν ανθρώπους.

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