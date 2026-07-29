Πολίτες στη Λήμνο αρνήθηκαν να κάνουν χειραψία με τον Γεωργιάδη – Η αντίδραση του υπουργού (Video)

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Τις αποδοκιμασίες ορισμένων πολιτών δέχθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Λήμνο.

Ο υπουργός επισκέφτηκε διάφορα καταστήματα και συνομίλησε με πολίτες για τα προβλήματα του τόπου. Σε ένα καφενείο δύο πολίτες αρνήθηκαν να κάνουν χειραψία μαζί του.

«Τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας», είπε ο ένας πολίτης και όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε να του δώσει το χέρι πρόσθεσε «εγώ βρώμικα χέρια δεν πιάνω».

Ο δεύτερος έγινε υβριστικός, λέγοντας «δεν χαιρετω σκατά, φύγε».

«Ποιος σας έστειλε εδώ; Να κάνετε τι; Εμένα τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα», επέμεινε ο πρώτος.

Ο υπουργός Υγείας στράφηκε στον δεύτερο και του είπε, «Εμένα δεν με σέβεσαι. Τους 68.000 που με ψήφισαν;»

«Ποιοι είναι αυτοί; Αυτοί που πληρώνεις;», απάντησε ο πολίτης.

«Όλοι οι πολίτες είναι βρώμικοι, εκτός από εσένα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και απομακρύνθηκε από το τραπέζι τους.

Το επεισόδιο όμως δεν έληξε εκεί, καθώς ενώ ο υπουργός έκανε χειραψία με άλλους πολίτες άρχισαν να του φωνάζουν «άντε δρόμο από εδώ, δεν θέλουμε παράσιτα».

Ο υπουργός επέλεξε να συμπεριλάβει το επίμαχο στιγμιότυπο στο βίντεο από την επίσκεψη του στο νησί, δίνοντας τίτλο «η γοητεία της τοξικότητας. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Αριστεράς.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Η γοητεία της αγένειας και της τοξικότητας».

Από το πρωί σήμερα είμαι στη Λήμνο σε επίσημο ταξίδι για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Τρέχω ασταμάτητα δεν έχω σταματήσει καθόλου. Έχω πάει παντού. Όταν πήγα στην αγορά, προχώρησα μέσα στα καφέ και άρχισα να χαιρετώ τον κόσμο. Όπως θα δείτε στο βίντεο η υποδοχή που μου έκαναν οι απλοί άνθρωποι εκεί ήταν εξαιρετική. Όλοι ευγενέστατοι και φιλικοί. Μέσα σε όλους όσους μου μίλαγαν φιλικά βρέθηκαν δύο (2) αγενέστατοι, που μου μίλησαν υβριστικά. Εγώ δεν τους προσπέρασα, προσπάθησα να τους μιλήσω να δω τί ήθελαν, αλλά δεν ήθελαν παρά να υβρίσουν όχι μόνον εμένα αλλά και όλους όσους ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ως εδώ καλά, Δημοκρατία έχουμε ο καθένας μπορεί να λέει την γνώμη του ακόμη και με αγένεια. Ομως να που μερικά sites, προφανώς από την αγάπη τους για αντιπολίτευση, από όλους όσους όλη την ημέρα με χαιρετούσαν διαρκώς φιλικά, βγαίνουμε φωτογραφίες, μου λένε την γνώμη τους κλπ απομόνωσαν αυτούς τους δύο με τίτλους όπως: «έδιωξαν τον Άδωνι από καφέ στην Λήμνο κλπ». Σημειώστε ότι στο καφέ αυτό κάθησα και ήπια τον καφέ μου για άλλη μισή ώρα μετά από την συνάντησή μου με αυτούς τους δύο αγενεστάτους.

Ο λόγος που το γράφω αυτό και ανεβάζω όλη την σκηνή, για να δείτε με τα μάτια σας ότι πλην αυτών των δύο, όλος ο υπόλοιπος κόσμος ήταν φιλικότατος, είναι διότι πρέπει να αντισταθούμε στην «ηρωοποίηση» της αγένειας. Θυμάστε κάποτε που ένας νέος σε μία παρέλαση είχε μουντζώσει τους επισήμους και όλοι οι αριστεροί εδώ μέσα ήρωα τον ανέβαζαν, ήρωα τον κατέβαζαν; Αντί να πουν στο παιδί αυτό πόσο λάθος ήταν αυτό που είχε κάνει, τον παρουσιάζαν περίπου σαν τον Κολοκοτρώνη. Ετσι και εδώ τώρα από ένα ολόκληρο νησί ευγενεστάτων ανθρώπων, προβάλουν ως κανονικότητα την αγένεια και τις ύβρεις. Ούτε η Λήμνος χαρακτηρίζεται από αυτούς τους δύο, ούτε η Ελλάδα πρέπει να γίνει έτσι. Επίσης πρέπει να αντισταθούμε και στην παραπληροφόρηση, η εικόνα ότι αποδοκιμάστηκα, είναι απολύτως ψευδής και εγώ μπορεί να έτυχε να έχω τα πλάνα από ολόκληρη την σκηνή, αλλά αν δεν τα είχα θα εξακολουθούσαν να διαδίδουν ψέματα.

Υγ. Ευχαριστώ θερμά την κα Δήμαρχο που με συνάντησε αμέσως μετά και μου ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά τους και ότι αυτοί δεν χαρακτηρίζουν όλο το νησί της Λήμνου. Στην αγένεια θα απαντούμε πάντα με ευγένεια και στις ύβρεις με επιχειρήματα. Αυτοί οι δύο, αφού δεν έμαθαν τρόπους ακόμη σε αυτήν την ηλικία είναι χαμένες περιπτώσεις ούτως ή άλλως, ας μήν τους δώσουμε μεγαλύτερη αξία από όση τους πρέπε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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