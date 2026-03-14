Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – «Δεν οφείλεται σε οπαδικούς λόγους», λέει η Δημογλίδου (Video)

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 23χρονος, οργανωμένος οπαδός του Άρη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός παρουσιάστηκε αυτοβούλως, το απόγευμα της Παρασκευής στις Αρχές, και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Μιλώντας στους αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς του ΠΑΟΚ που τον χτυπούσαν με τα χέρια. «Από τα χτυπήματα έπεσε κάτω και τότε βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε, δείχνοντας στους αστυνομικούς σημάδια από τα χτυπήματα που φέρεται να δέχτηκε.

Σε ερώτηση των αστυνομικών αν γνώριζε το θύμα και τους υπόλοιπους νεαρούς που βρίσκονταν μαζί του, ο 23χρονος φαίνεται να απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας πως του επιτέθηκαν γιατί υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα της πόλης.

Υπενθυμίζεται πως από την πλευρά τους, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην κατάθεσή τους δήλωσαν ότι ο ταυτοποιημένος δράστης δεν ήταν μόνος, αλλά μαζί του υπήρχε ένα ακόμη άτομο.

«Δεν οφείλεται σε οπαδικούς λόγους»

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο κατηγορούμενος ούτε και το 20χρονο θύμα είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Μιλώντας στο Action 24, το πρωί του Σαββάτου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε πως δεν προκύπτουν οπαδικοί λόγοι. «Δεν έχουν παρελθόν μεταξύ τους, δεν φέρονται να γνωρίζονται μεταξύ τους, τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αστυνομίας», εξήγησε, τονίζοντας πως όλοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το θύμα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δέκα δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο. Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το μαχαίρι του εγκλήματος δεν έχει βρεθεί, ενώ ο κατηγορούμενος άλλαξε στη συνέχεια την κατάθεσή του και ανέφερε πως το θύμα βρισκόταν τελικά με ακόμη τρία άτομα και όχι πέντε.

Στο «κάδρο» τον ερευνών παραμένει, ωστόσο, το οπαδικό κίνητρο καθώς το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ωστόσο δεν έχουν αποκλειστεί και τα προσωπικά κίνητρα.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, ένα αριστερά στον θώρακα και ένα δεξιά στην ωμοπλάτη.

Η σορός του 20χρονου βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στην ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη διενεργηθεί τοξικολογικές εξετάσεις και μετά την αξονική που αναμένεται να γίνει θα ολοκληρωθεί και η νεκροψία – νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης:

