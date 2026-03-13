Τραύματα στην πλάτη και στον θώρακα έφερε ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση 

Παραδόθηκε στην Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαρία.

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χθες μετά τις 22.00 αιμόφυρτος επί της οδού Αργοναυτών. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι. Το ένα εντοπίζεται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και το άλλο στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο του φονικού, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Επίσης, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα διενεργηθεί και αξονική τομογραφία.

Ο 23χρονος υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε άμυνα

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι το 20χρονος μαζί με άλλα τέσσερα άτομα του επιτέθηκαν, ωστόσο αυτό δεν στηρίζεται από τις μαρτυρίες που έχει στη διάθεση της η ΕΛ.ΑΣ.

Ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το grtimes, ότι του την είχαν στήσει, συνεπλάκησαν και άρπαξε ένα μαχαίρι, που έπεσε από τους επιτιθέμενους και τραυμάτισε τον 20χρονο.

Το τμήμα Αθλητικής Βίας έχει αναλάβει την έρευνα, η ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο δεν έχει «κλειδώσει» επίσημα το οπαδικό κίνητρο, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Ελένη Ζαρούλια: Από το ΑΤ Πεύκης στις φυλακές Θήβας η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου

Ποινική δίωξη για κατασκοπεία στον Πολωνό που συνελήφθη να φωτογραφίζει τη βάση στη Σούδα – Τη Δευτέρα 16/3 η απολογία του (Photos/Video)

Μάρτιος: Η βίαιη σύγκρουση των εποχών – Η επιστήμη πίσω από το απρόβλεπτο πρόσωπο της άνοιξης