Επικίνδυνο TikTok challenge στο Μετρό: Πέντε συλλήψεις νεαρών που «κρεμάστηκαν» έξω από συρμό εν κινήσει (Video)

Πέντε νεαροί συνελήφθησαν μετά από ιδιαίτερα επικίνδυνη πρόκληση που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν στο Μετρό της Αθήνας, ακολουθώντας ένα challenge που έχει διαδοθεί μέσω του TikTok.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα των νεαρών βρισκόταν στην αποβάθρα όταν δύο από αυτούς αποφάσισαν να «κρεμαστούν» στο εξωτερικό μέρος ενός συρμού, συγκεκριμένα στο σημείο που ενώνονται τα βαγόνια, με στόχο να παραμείνουν εκεί καθώς το τρένο θα ξεκινούσε τη διαδρομή του.

«Κρέμονταν» από τα βαγόνια για τέσσερις στάσεις

Οι δύο νεαροί κρατήθηκαν από το εξωτερικό του συρμού ενώ αυτός βρισκόταν σε κίνηση και συνέχισαν να βρίσκονται σε αυτή τη θέση για τέσσερις διαδοχικές στάσεις, μέχρι να φτάσει το τρένο στον σταθμό Συντάγματος. Η ενέργειά τους θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος είτε να πέσουν από το τρένο, είτε να υποστούν ηλεκτροπληξία.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό μέσω του συστήματος καμερών ασφαλείας του Μετρό, το οποίο κατέγραψε την επικίνδυνη συμπεριφορά των νεαρών. Όταν ο συρμός έφτασε στον σταθμό Συντάγματος, αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη και των πέντε.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τρεις αλλοδαποί – ένας από την Ελβετία, ένας από την Ολλανδία και ένας από την Ιταλία – ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκε και φορητή κάμερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η κάμερα χρησιμοποιούνταν για την καταγραφή του επικίνδυνου εγχειρήματος, με σκοπό το βίντεο να αναρτηθεί στη συνέχεια στο TikTok.

Το συγκεκριμένο challenge αποτελεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη τάση που έχει διαδοθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας έντονη ανησυχία λόγω της πιθανότητας να μιμηθούν την πρακτική νεαροί χρήστες.

