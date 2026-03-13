ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 00:19
13.03.2026 23:18

Επικίνδυνο TikTok challenge στο Μετρό: Πέντε συλλήψεις νεαρών που «κρεμάστηκαν» έξω από συρμό εν κινήσει (Video)

metro

Πέντε νεαροί συνελήφθησαν μετά από ιδιαίτερα επικίνδυνη πρόκληση που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν στο Μετρό της Αθήνας, ακολουθώντας ένα challenge που έχει διαδοθεί μέσω του TikTok.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα των νεαρών βρισκόταν στην αποβάθρα όταν δύο από αυτούς αποφάσισαν να «κρεμαστούν» στο εξωτερικό μέρος ενός συρμού, συγκεκριμένα στο σημείο που ενώνονται τα βαγόνια, με στόχο να παραμείνουν εκεί καθώς το τρένο θα ξεκινούσε τη διαδρομή του.

«Κρέμονταν» από τα βαγόνια για τέσσερις στάσεις

Οι δύο νεαροί κρατήθηκαν από το εξωτερικό του συρμού ενώ αυτός βρισκόταν σε κίνηση και συνέχισαν να βρίσκονται σε αυτή τη θέση για τέσσερις διαδοχικές στάσεις, μέχρι να φτάσει το τρένο στον σταθμό Συντάγματος. Η ενέργειά τους θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος είτε να πέσουν από το τρένο, είτε να υποστούν ηλεκτροπληξία.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό μέσω του συστήματος καμερών ασφαλείας του Μετρό, το οποίο κατέγραψε την επικίνδυνη συμπεριφορά των νεαρών. Όταν ο συρμός έφτασε στον σταθμό Συντάγματος, αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη και των πέντε.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τρεις αλλοδαποί – ένας από την Ελβετία, ένας από την Ολλανδία και ένας από την Ιταλία – ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκε και φορητή κάμερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η κάμερα χρησιμοποιούνταν για την καταγραφή του επικίνδυνου εγχειρήματος, με σκοπό το βίντεο να αναρτηθεί στη συνέχεια στο TikTok.

Το συγκεκριμένο challenge αποτελεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη τάση που έχει διαδοθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας έντονη ανησυχία λόγω της πιθανότητας να μιμηθούν την πρακτική νεαροί χρήστες.

Διαβάστε επίσης:

Σύλληψη αστυνομικού που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας

Πύργος: Θλίψη για τον 18χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι – Συγκλονίζει ο αποχαιρετισμός του πατέρα του

Έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου: Εντοπίστηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα – Τέσσερις συλλήψεις έγκλειστων


cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Κομβόι θα μεταφέρει 20 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ενεργειακού εξοπλισμού στην Αβάνα στις 21 Μαρτίου

beirut
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 βόμβες, επιθέσεις της Τεχεράνης σε Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν – Με Β-2 stealth χτύπησαν οι ΗΠΑ – Όλες οι εξελίξεις

bansky
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του Banksy – Ποιος είναι ο διάσημος ανώνυμος καλλιτέχνης

trump-putin-ai
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε πρόταση του Πούτιν για μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία

temple israel
ΚΟΣΜΟΣ

Μίσιγκαν: Ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή είχε καταγραφεί για διασυνδέσεις με τη Χεζμπολάχ

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

tramp matzouranis- diamantopoulou – skandalidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το τρίγωνο Τραμπ - Αθήνα - Ελευσίνα, «κόλαση» με τις λίστες της ΝΔ, ο Μαντζουράνης Α' Αθήνας, το πασοκόμετρο της Άννας και ο Σκανδαλίδης

beirut
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 βόμβες, χτυπήματα της Τεχεράνης σε Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν - Με Β-2 stealth χτύπησαν οι ΗΠΑ - Όλες οι εξελίξεις

