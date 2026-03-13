13.03.2026 22:19

Σύλληψη αστυνομικού που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, 13/3, αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12/3, όταν ο αστυνομικός, οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος άνδρας στο κέντρο της Αθήνας.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής για ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο 63χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος έχει αναλάβει προανάκριση η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ για τον αστυνομικό διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Διαβάστε επίσης:

Πύργος: Θλίψη για τον 18χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι – Συγκλονίζει ο αποχαιρετισμός του πατέρα του

Έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου: Εντοπίστηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα – Τέσσερις συλλήψεις έγκλειστων

Τραύματα στην πλάτη και στον θώρακα έφερε ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση


