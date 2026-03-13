Πύργος: Θλίψη για τον 18χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι – Συγκλονίζει ο αποχαιρετισμός του πατέρα του

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον Πύργο ο θάνατος ενός 18χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας. Το τραγικό περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του και έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα την Παρασκευή, 13/3, όταν ο νεαρός έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου, στο ύψος του διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 18χρονος ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον εντόπισαν γείτονες που ειδοποίησαν αμέσως το ασθενοφόρο. Πριν τη διακομιδή του, ένας άνδρας μαζί με μία παιδίατρο τού παρείχαν πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του νεαρού ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Στο νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσει στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στην περιοχή. Ο 18χρονος ήταν γιος γνωστού καταστηματάρχη και η οικογένειά του είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Φίλοι, συμμαθητές και εκπαιδευτικοί αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την απώλειά του, μιλώντας για έναν δραστήριο νέο άνθρωπο και ιδιαίτερα αγαπητό στο περιβάλλον του.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου

Τον άτυχο μαθητή αποχαιρέτησε δημόσια ο πατέρας του με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε. Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκη Διονυσόπουλο.

Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή. Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή. Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.

Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.

Όμως η ζωή στάθηκε άδικη. Και μας τον πήρε νωρίς.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ. Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας. Καλό ταξίδι, παιδί μας. Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας», έγραψε ο πατέρας του 18χρονου, αποχαιρετώντας το παιδί του.

