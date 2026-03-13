Πύργος: Νεκρός ο 18χρονος που έπεσε στον ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο

Έχασε τελικά τη ζωή του ο 18χρονος μαθητής που τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το patrisnews ο 18χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Οι περίοικοι που άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί. Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο τραγικός πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν και φίλοι καθώς και συμμαθητές του, αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί,

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το τοπικό μέσο, ο 18χρονος ήταν μαθητής της Γ΄ Λυκείου και ετοιμαζόταν να δώσει Πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αυτοκτονία.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 26χρονη με μηνιγγίτιδα – Στο νοσοκομείο και η αδελφή της

Σε στενό κύκλο το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο (Video/Photos)

Θεσσαλονίκη: Τον κλείδωσε στο σπίτι και κάλεσε την αστυνομία – Χειροπέδες σε 55χρονο για βιασμό και απόπειρα

