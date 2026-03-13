search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 15:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2026 13:30

Πύργος: Νεκρός ο 18χρονος που έπεσε στον ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο

13.03.2026 13:30
pirgos+ptosi_mathitis

Έχασε τελικά τη ζωή του ο 18χρονος μαθητής που τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το patrisnews ο 18χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Οι περίοικοι που άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί. Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο τραγικός πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν και φίλοι καθώς και συμμαθητές του, αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί,

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το τοπικό μέσο, ο 18χρονος ήταν μαθητής της Γ΄ Λυκείου και ετοιμαζόταν να δώσει Πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αυτοκτονία.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 26χρονη με μηνιγγίτιδα – Στο νοσοκομείο και η αδελφή της

Σε στενό κύκλο το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο (Video/Photos)

Θεσσαλονίκη: Τον κλείδωσε στο σπίτι και κάλεσε την αστυνομία – Χειροπέδες σε 55χρονο για βιασμό και απόπειρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erdogan_1303_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σαφές μήνυμα της Τουρκίας στο Ιράν – «Δεν είμαστε μέρος του πολέμου, αλλά δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις»

viasmos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: 38χρονος συνελήφθη για βιασμό ανήλικης – Την πλησίασε με αγγελία για υιοθεσία γάτας

sintagografisi_0802_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ο ΙΣΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εξετάσεων

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

giatros-new
ΥΓΕΙΑ

Σοβαρή γρίπη ή COVID-19 θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος - Παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 15:26
erdogan_1303_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σαφές μήνυμα της Τουρκίας στο Ιράν – «Δεν είμαστε μέρος του πολέμου, αλλά δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις»

viasmos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: 38χρονος συνελήφθη για βιασμό ανήλικης – Την πλησίασε με αγγελία για υιοθεσία γάτας

sintagografisi_0802_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ο ΙΣΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εξετάσεων

1 / 3