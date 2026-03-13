search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 11:24
ΕΛΛΑΔΑ

13.03.2026 10:58

Θεσσαλονίκη: Τον κλείδωσε στο σπίτι και κάλεσε την αστυνομία – Χειροπέδες σε 55χρονο για βιασμό και απόπειρα

13.03.2026 10:58
Στη σύλληψη ενός 55χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία για βιασμό και απόπειρα βιασμού σε βάρος 52χρονης.

Όπως έγινε γνωστό, η Άμεση Δράση κλήθηκε χθες το βράδυ, μετά από καταγγελία της γυναίκας ότι ο 55χρονος εισήλθε βίαια στο διαμέρισμά της και αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Η 52χρονη φέρεται να αντέδρασε και κατάφερε να τον κλειδώσει μέσα στο σπίτι, μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία της 52χρονης, ο ίδιος άνδρας φέρεται να την είχε βιάσει λίγα 24ωρα νωρίτερα μέσα στο ίδιο το διαμέρισμά της, απειλώντας την να μην καταγγείλει το περιστατικό στις αρχές.

Ο 55χρονος, αλβανικής καταγωγής, οδηγείται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του προστάτη: Προσθήκη ορμονικής θεραπείας στη μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία- Ποιοι ασθενείς ωφελούνται;

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για Predator: Το αφήγημα της κυβέρνησης περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, έπεσε συθέμελα

arnault-walton-balmer
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 3 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων στον κόσμο – Ο Μπερνάρ Αρνό στην κορυφή

DB2026AU00178_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID.3 Neo: Οι σημαντικές αλλαγές

DAVAKIS_THANASSIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει ο Δαβάκης δημοσιεύματα για συνεργασία «Κίμωνα» με ισραηλινό στρατό, απαντώντας σε Καζαμία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος - Παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη

