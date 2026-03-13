Ηλεία: Παππούς και θείοι πίσω από την αρπαγή δύο παιδιών στα Λαστέικα

Μια ιδιαίτερη υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικές αρχές σε ένα σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο με αρπαγή δύο ανήλικων παιδιών ηλικίας δύο και τριών ετών, χθες το μεσημέρι από τα Λαστέικα Ηλείας.

Μετά την καταγγελία που έκανε η μητέρα των παιδιών, οι έρευνες της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ηλείας, απέδωσαν και τα παιδιά εντοπίστηκαν, ενώ συνελήφθησαν και τρία συγγενικά πρόσωπα ως εμπλεκόμενα στην αρπαγή.

Ενώ στις αρχικές πληροφορίες αναφέρθηκε πως ο πατέρας των παιδιών ήταν αυτός που άρπαξε τα παιδιά με προορισμό το σπίτι της οικογένειάς του στο Παλαιοχώρι, η αστυνομική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο ο παππούς και οι θείοι των παιδιών, φέρονται να είναι αυτοί που τα άρπαξαν.

Όπως αναφέρει το ilialive οι τρεις εντοπίστηκαν από τις δύο ειδικές αστυνομικές ομάδες και προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Μαζί με τον παππού εντοπίστηκαν και τα δύο παιδιά που παραδόθηκαν στη συνέχεια στη μητέρα τους.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι στην Καλαμαριά – Οπαδικά κίνητρα εξετάζουν οι Αρχές (video)

Καιρός: Η «υπόκλιση» του αντικυκλώνα – Παράταση καλοκαιρίας πριν την ανατροπή!

Τραγωδία στο Λασίθι: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 23χρονο

