Βούλα: Σοκάρει το βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης ΙΧ με ταξί – Πώς σκοτώθηκε η 58χρονη

Σοκ προκαλεί το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας.

Το δυστύχημα -με θύμα 58χρονη οδηγό ταξί- σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της παραλιακής με τη Βάρης – Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Mega καταγράφεται πώς ο 24χρονος με ιλιγγιώδη ταχύτητα παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το ταξί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 58χρονη οδηγός.

