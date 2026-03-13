Παρουσιάστηκε στην αστυνομία ο ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Συνοδεία του δικηγόρου του παρουσιάστηκε στην αστυνομική ασφάλεια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά. Πρόκειται για οπαδό του Άρη που είναι γνωστός στις αρχές.

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι το θύμα μαζί με άλλα τέσσερα άτομα του επιτέθηκαν κι ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.

Ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το grtimes, ότι του την είχαν στήσει, συνεπλάκησαν και άρπαξε ένα μαχαίρι, που έπεσε από τους επιτιθέμενους και τραυμάτισε τον 20χρονο.

Το τμήμα Αθλητικής Βίας έχει αναλάβει την έρευνα, η ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο δεν έχει «κλειδώσει» επίσημα το οπαδικό κίνητρο, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Το χρονικό

Το 20χρονο εντόπισαν μετά τις 22.00 αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Αφού διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν να τον σταθεροποιήσουν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου γύρω στις 12.30 οι γιατροί ανακοίνωσαν τον θάνατο του.

Στο βίντεο της ΕΡΤ φαίνεται ο νεαρός μετά το μαχαίρωμα να κάνει κάποια βήματα και στη συνέχεια να σωριάζεται στο έδαφος δίπλα σε έναν κάδο.

Oι μαρτυρίες που έχει στη διάθεση του η ΕΛ.Α.Σ έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, καθώς αναφέρουν ότι ο 20χρονος δέχθηκε επίθεση από κουκουλοφόρους, που τον περίμεναν.

