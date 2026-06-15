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15.06.2026 04:25

Μουντιάλ 2026: Ο Ντιαλό…υπέγραψε στο 90′ τη νίκη για την Ακτή Ελεφαντοστού, 1-0 τον Ισημερινό (Video)

15.06.2026 04:25
dialo akti elefantostou

Η τάση…παράδοσης της τελευταίας στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίστηκε και στη Φιλαδέλεια. Η Ακτή Ελεφαντοστού έφτασε στο… 90ο λεπτό για να πανηγυρίσει το γκολ του Αμάντ Ντιαλό, που χώρισε τις αποστασεις της από τον Ισημερινό (1-0) στη μεταξύ τους συνάντηση στο Philadelphia Stadium -στον 5ο όμιλο- σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του τουρνουά.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ισημερινός είδε τις προσπάθειές του να…σταματάνε στο δοκάρι δύο φορές (Γιεμπόα 23’, Μίντα 30’), ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού απείλησε από τις πτέρυγες, ειδικά μέσω του Γιαν Ντιομόντε.

Τα δοκάρια συνεχίστηκαν στην επανάληψη, 46′ Βαλένσια (στο εξωτερικό), το πρώτο για τον Ισημερινό και 52′ Γουχαί, το τρίτο για τους Αφρικανούς, όπως συνεχίστηκε η δράση και οι ευκαιρίες στις δύο περιοχές. Και ενώ όλα …έδειχναν την πρώτη «λευκή» ισοπαλία του τουρνουά, ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό, στο 90′ διαμόρφωσε ένα ιδανικό φινάλε για τους «Ελέφαντες».

Στον πάγκο κάθισαν Λαφόν (Ακτή Ελεφαντοστού/ πρώην Παναθηναϊκού) και Ραμίρες (Ισημερινός/ Κηφισιά).

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)
Κίτρινες: Σ. Φοφανά, Κεσιέ, Ντουέ-Πορόσο
Κόκκινες:-

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ακτή Ελεφαντοστού (Εμερσε Φαέ): Γ. Φοφανά (77′ Σανγκάρε), Κονάν, Σινγκό, Ντουέ (89′ Κοσούνου), Αγκμπάντου, Σ. Φοφανά, Κεσιέ, Ντιομαντέ, Γουαχί (56′ Μπόνι), Πεπέ (77′ Ουλάι), Τουρέ (56΄Ντιαλό)

Ισημερινός (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ, Ορντόνες, Πάτσο, Μίντα (56′ Ανγκούλο), Βίτε, Φράνκο (62′ Πορόσο), Καϊσέδο, Γεμπόα (62′ Πρεσιάδο), Βαλένσια (77′ Ροντρίγκες), Πλάτα

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