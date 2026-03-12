Βούλα: Νεκρή η 58χρονη οδηγός ταξί που συγκρούστηκε με ΙΧ στην παραλιακή

Υπέκυψε στα τραύματά της η οδηγός ταξί μετά το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων, στη Βούλα.

Το τροχαίο στη Βούλα σημειώθηκε όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα οχήματά τους η 55χρονη οδηγός του ταξί και ο 23χρονος οδηγός του άλλου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 55χρονη σε βαριά κατάσταση και τη μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων της.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

Ηράκλειο: Η στιγμή που οι δύο ανήλικοι πυροδοτούν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολείο (video)

Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων ζητούν την άμεση κλήση της διοικήτριας της ΕΑΔ, Αλεξάνδρας Ρογκάκου, στη Βουλή