search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 09:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 07:20

Βούλα: Νεκρή η 58χρονη οδηγός ταξί που συγκρούστηκε με ΙΧ στην παραλιακή

12.03.2026 07:20
asthenoforo

Υπέκυψε στα τραύματά της η οδηγός ταξί μετά το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Ευελπίδων, στη Βούλα.

Το τροχαίο στη Βούλα σημειώθηκε όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ταξί, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα οχήματά τους η 55χρονη οδηγός του ταξί και ο 23χρονος οδηγός του άλλου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 55χρονη σε βαριά κατάσταση και τη μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε εξαιτίας των τραυμάτων της.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

Ηράκλειο: Η στιγμή που οι δύο ανήλικοι πυροδοτούν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολείο (video)

Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων ζητούν την άμεση κλήση της διοικήτριας της ΕΑΔ, Αλεξάνδρας Ρογκάκου, στη Βουλή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brad-pitt-the_riders-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Σε ιστορικό ξενοδοχείο στη Νέα Μάκρη σήμερα τα γυρίσματα του «The Riders»

lifting_new
ΥΓΕΙΑ

Στοχευμένο λίφτινγκ: Πώς οι μικροεπεμβάσεις προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα

bombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται για 13η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ – Επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

AFROTICA_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica

xrimata-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων – Υπερκέρδη ολιγοπωλίων απέναντι σε μισθούς του 2009

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 09:16
brad-pitt-the_riders-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Σε ιστορικό ξενοδοχείο στη Νέα Μάκρη σήμερα τα γυρίσματα του «The Riders»

lifting_new
ΥΓΕΙΑ

Στοχευμένο λίφτινγκ: Πώς οι μικροεπεμβάσεις προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα

bombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται για 13η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ – Επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3