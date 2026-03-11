Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε κάθειρξη 13 ετών καταδίκασε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν και οι Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Γερμενής και Παναγιώταρος.
Ίδιες με τις πρωτόδικες είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν για το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης με 13 χρόνια κάθειρξη για τους 6 από τους 7 και 10 για τον Ματθαιόπουλο.
Ισόβια και 10 χρόνια στον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα Γιώργο Ρουπακιά. Έξι πρώην βουλευτές που πήραν ελαφρυντικό καταδικάστηκαν σε πέντε χρόνια φυλάκιση, οι υπόλοιποι από 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη. Η Ελένη Ζαρούλια κινδυνεύει με φυλακή καθώς έλαβε πέντε χρόνια κάθειρξη και δεν έχει κάνει μια μέρα φυλακή.
Νωρίτερα, το δικαστήριο απέρριψε τα ελαφρυντικά για 22 από τους 27 καταδικασμένους, ενώ σε πέντε αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.\
Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:
Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:
Ελένη Ζαρουλια: 5 χρόνια κάθειρξη
Δολοφονία Παύλου Φύσσα
Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
