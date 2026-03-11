search
11.03.2026 15:42

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

11.03.2026 15:42
diki xrysis avgis- new

Σε κάθειρξη 13 ετών καταδίκασε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν και οι Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Γερμενής και Παναγιώταρος.

Ίδιες με τις πρωτόδικες είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν για το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης με 13 χρόνια κάθειρξη για τους 6 από τους 7 και 10 για τον Ματθαιόπουλο.  

Ισόβια και 10 χρόνια στον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα Γιώργο Ρουπακιά. Έξι πρώην βουλευτές που πήραν ελαφρυντικό καταδικάστηκαν σε πέντε χρόνια φυλάκιση, οι υπόλοιποι από 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη. Η Ελένη Ζαρούλια κινδυνεύει με φυλακή καθώς έλαβε πέντε χρόνια κάθειρξη και δεν έχει κάνει μια μέρα φυλακή.

Νωρίτερα, το δικαστήριο απέρριψε τα ελαφρυντικά για 22 από τους 27 καταδικασμένους, ενώ σε πέντε αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.\

Αναλυτικά οι ποινές

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

  • Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια
  • Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια
  • Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια
  • Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια
  • Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια
  • Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια
  • Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

  • Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση 
  • Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση 
  • Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση 
  • Αντώνης Γρέγος: 5 έτη φυλάκιση 
  • Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη 

Ελένη Ζαρουλια: 5 χρόνια κάθειρξη 

  • Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 χρόνια κάθειρξη 
  • Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης
  • Νίκος Κουζηλός: 7 χρόνια κάθειρξη 
  • Δημήτρης Κουκούτσης: 5 έτη φυλάκιση 
  • Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση 

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

  • Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη 
  • Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη 
  • Ι. Άγγος: 9 έτη 
  • Α. Αναδιώτης: 7 ετη
  • Γ. Δήμου: 7 έτη
  • Ε. Καλαρίτης: 9 έτη
  • Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη
  • Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη
  • Α. Μιχάλαρος: 9 έτη 
  • Γ. Πατέλης: 10 έτη
  • Γ. Σκάλκος: 7 έτη
  • Γ. Σταμπέλος: 9 έτη
  • Λ. Τσαλίκης: 9 έτη
  • Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

  • Αν. Πανταζής: 10 έτη 
  • Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη
  • Μ. Ευγενικός: 6 έτη
  • Θ. Μαρίας: 6 χρόνια
  • Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

  • Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση 
  • Ν. Αποστόλου: 7 έτη 
  • Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση  
  • Β. Πόπορη: 6 έτη 
  • Γ. Τσακανίκας: 5 έτη 

