Δίκη Χρυσής Αυγής: Ελαφρυντικά σε πέντε καταδικασθέντες, ποιοι μπορεί να βρεθούν στη φυλακή

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικών στην πλειοψηφία των καταδικασθέντων της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με την κρίση των δικαστών, 16 κατηγορούμενοι από τους 42 έχουν πλέον ελαφρυντικό.

Από αυτούς 13 είχαν λάβει ελαφρυντικό από το πρώτο δικαστήριο, ανάμεσα σε αυτούς και οι δύο εκ των πέντε που έλαβαν σήμερα και δεύτερο, και τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν σήμερα για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, ύστερα από πέντε συνεδριάσεις, το δικαστήριο εκφώνησε σήμερα την απόφασή του επί των ελαφρυντικών περιστάσεων, χορηγώντας κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη στους Αντώνιο Γρέγο, Αριστόδιμο Δασκαλάκη, Μάρκο Ευγενικό, Δημήτριο Κουκούτση και Θωμά Μαρία.

Ένα μέλος της έδρας είχε την άποψη ότι δεν έπρεπε να χορηγηθεί ελαφρυντικό ούτε σε αυτούς τους πέντε καταδικασθέντες.

Για τους λοιπούς που είχαν αιτηθεί την αναγνώριση ελαφρυντικού, απέρριψε ομόφωνα συλλήβδην τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους.

Εν συνέχεια, η εισαγγελέας πρότεινε να παραμείνουν ίδιες οι ποινές για όλους όπως πρωτοδίκως πλην των πέντε που έλαβαν ελαφρυντικά, για τους οποίους εισηγήθηκε μειωμένες ποινές.

Για ποιους ανοίγει η πόρτα της φυλακής

Η απόφαση αυτή ενδέχεται να «ανοίξει» την πόρτα της φυλακής για πέντε κατηγορούμενους (τους πρώην βουλευτές Στάθη Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχαλη Αρβανίτη, Ελένη Ζαρούλια και ένα μέλος της οργάνωσης), στους οποίους είχε δοθεί αναστολή μέχρι την έκδοση απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Τα πέντε αυτά πρόσωπα έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινές 5 έως 7 ετών και εφόσον δεν έλαβαν κάποιο ελαφρυντικό για να «χαμηλώσει» η ποινή τους, ίσως βρεθούν στην φυλακή.

Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινές.

