Αρτέμιδα: Ληστεία με πιστόλι και μαχαίρι σε μίνι μάρκετ, διέφυγαν οι δράστες

Ένα μίνι μάρκετ στην περιοχή της Αρτέμιδας έγινε στόχος ληστών το βράδυ της Τρίτης.

Περίπου στις 20.20 δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν τις εισπράξεις και εξαφανίστηκαν.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

