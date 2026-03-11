Μάρτης είναι, χάδια κάνει, πότε κλαίει, πότε γελάει… και η καλοκαιρία ανθίσταται σθεναρά!

Ο Μάρτιος επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ο πιο κυκλοθυμικός μήνας του χρόνου, παίζοντας ανάμεσα στο «γέλιο» της λιακάδας και το «κλάμα» κάποιων ασθενών βροχών.

Παρά τις μικρές αυτές ρωγμές αστάθειας, η «ασπίδα» του αντικυκλώνα παραμένει ισχυρή πάνω από τη χώρα μας, κρατώντας την καλοκαιρία σε θέση ισχύος για λίγες ημέρες ακόμη. Το σκηνικό παραμένει ανοιξιάτικο με ευχάριστες θερμοκρασίες το μεσημέρι, αν και η ψύχρα νωρίς το πρωί και το βράδυ μας υπενθυμίζει ότι ο χειμώνας δεν έχει παραδώσει πλήρως τα όπλα.

Είναι η κατάλληλη στιγμή να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ηλιόλουστες ημέρες, καθώς ο ήλιος δεν βελτιώνει μόνο τη διάθεσή μας και την ψυχική μας υγεία, αλλά προσφέρει πολύτιμα οφέλη στον οργανισμό μας, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό, βοηθώντας στον ύπνο, ρίχνοντας την αρτηριακή πίεση και συμβάλλοντας στην υγεία των οστών.

Για σήμερα, ο καιρός παρουσιάζεται κάπως «μπερδεμένος», με αραιές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες σκόρπιες ψιχάλες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα κυριαρχήσει ο αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και τα ανατολικά τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με μέτρια ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι ασθενείς μεταβλητοί.

Η θερμοκρασία κινείται σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 16-18 βαθμούς σε όλη τη χώρα, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα ενδέχεται να αγγίξει και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός παραμένει ανοιξιάτικος με παροδικές νεφώσεις, βορειοανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο στους 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 16 βαθμούς.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός με μεγαλύτερα ανοίγματα και μόνο κάποιες σποραδικές νεφώσεις ή τοπικές ψιχάλες να σπάνε τη μονοτονία.

Ωστόσο, από τη νέα εβδομάδα φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο χαμηλών βαρομετρικών από τα δυτικά, φέρνοντας τις απαραίτητες βροχές. Επειδή ο Μάρτιος είναι ο κατεξοχήν μήνας των αιφνίδιων ανατροπών και της τρομακτικής αστάθειας στην ατμόσφαιρα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μεταβολή. Σε καμία περίπτωση δεν κρύβουμε ακόμα τα χειμερινά μας ρούχα και σίγουρα κρατάμε τις ομπρέλες μας σε ετοιμότητα, καθώς το δεύτερο μισό του μήνα μπορεί να φέρει την ανατροπή που όλοι περιμένουμε.

Να έχετε μια υπέροχη ημέρα!

