10.03.2026 19:51

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε τρεις μαθητές Γυμνασίου, που κατασκεύασαν και πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε προαύλιο σχολείου

SXOLEIO NEW

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται τρεις ανήλικοι, μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κατασκευή και ενεργοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού στον προαύλιο χώρο σχολείου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το patris.gr, μαζί με τους ανήλικους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι ανήλικοι φέρονται να προχώρησαν στην κατασκευή του μηχανισμού αφού είδαν οδηγίες σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τη δημιουργία αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Στη συνέχεια, τον τοποθέτησαν στον προαύλιο χώρο του σχολείου το βράδυ της Δευτέρας, 9/3, και εξερράγη χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη οι τρεις ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύμφωνα με το patris.gr, ο μηχανισμός αποτελούταν από γκαζάκια, ένα μπουκάλι οινόπνευμα και φωτοβολίδα, συνδυασμός που τον καθιστούσε ιδιαίτερα επικίνδυνο. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο εν λόγω σχολείο και όσοι είδαν τα υπολείμματα του μηχανισμού δήλωσαν σοκαρισμένοι, τονίζοντας τον κίνδυνο για τους ίδιους τους μαθητές που τον κατασκεύασαν.

«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας», ανέφερε ένας εργαζόμενος του σχολείου, εκφράζοντας τον φόβο και την αναστάτωση που προκλήθηκε από το περιστατικό.

Οι τρεις ανήλικοι και οι γονείς τους βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

