10.03.2026 19:25

Δίκη για τα Τέμπη: Μετά από τρία χρόνια κατασχέθηκαν τα βίντεο με τις πρώτες ώρες από τη σύγκρουση 

Αναστάτωση επικράτησε στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Η διαδικασία διεκόπη λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας (λιποθυμικού επεισοδίου) που ένιωσε η πρόεδρος της έδρας. Επόμενη δικάσιμος ορίστηκε 19 Μαρτίου

Υπενθυμίζεται ότι δικαστικός πραγματογνώμονας της περιφέρεια Θεσσαλίας κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει στην κατοχή του βίντεο από drone, που τραβήχτηκε λίγο μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη

Ερωτηθείς από την πρόεδρο γιατί δεν κατέθεσε τα βίντεο, ώστε να συμπεριληφθούν στη δικογραφία, είπε «δεν ήθελα να μπλέξω την υπηρεσία»

Στο δικαστήριο οι σκληροί δίσκοι και οι υπολογιστές των πραγματογνωμόνων

Στο δικαστήριο παραδόθηκαν σήμερα δύο σκληροί δίσκοι με το υλικό, που μετέφερε το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας από τις συσκευές του εν λόγω πραγματογνώμονα και ενός συναδέλφου του. Μετά τις ενστάσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τον τρόπο που έγινε η διαδικασία παραδόθηκαν και οι συσκευές τους.

Σήμερα αναμενόταν να επιλεχθεί ο μάρτυρας ειδικών γνώσεων που θα εξετάσει το υλικό, αλλά λόγω αδιαθεσίας (λιποθυμικού επεισοδίου) της προέδρου της έδρας διακόπηκε η διαδικασία.  

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων που κατασχέθηκαν.

Η Ελένη Βασάρα, μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου που σκοτώθηκε στα Τέμπη τόνισε ότι για ακόμα μία φορά έρχονται στην επιφάνεια τα κενά στην ανακριτική διαδικασία.  «Η χθεσινή και η σημερινή ακροαματική διαδικασία αποκάλυψαν για μια ακόμα φορά τις παλινωδίες, τα μεγάλα κενά της ανάκρισης στις πρώτες κρίσιμες μέρες και ώρες του εγκλήματος. Αφού ακόμα τρία χρόνια μετά δεν έχουν κατασχεθεί και προσκομιστεί όλα τα αρχεία των πραγματογνωμόνων από εκείνες τις ώρες! Επιβεβαιώνεται ότι και αυτή η υπόθεση θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο της κύριας δικής. Οτι ο κατατεμαχισμός σε τόσες παράλληλες διαδικασίες στην πραγματικότητα πετσοκόβει τη συνολική αποκάλυψη όλων των αιτιών και των ενόχων πουν οδήγησαν στο έγκλημα. Εμείς θα είμαστε εδώ, και θα συνεχίζουμε να επιμένουμε, να αποκαλύπτουμε, να διεκδικούμε. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

