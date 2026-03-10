search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 18:03
10.03.2026 16:58

Προφυλακίστηκε ο 48χρονος Σουδανός που επιχείρησε να εισέλθει στη ΓΑΔΑ με χειροβομβίδες

10.03.2026 16:58
Προφυλακίστηκε ο 48χρονος Σουδανός, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή επιχείρησε να εισέλθει στη ΓΑΔΑ, κρατώντας δύο χειροβομβίδες.

Ο 48χρονος κατηγορείται για οπλοκατοχή, προμήθεια, κατοχή εκρηκτικών υλών και απειλή.

Η απολογία του διήρκησε μόλις 20 λεπτά, ενώ δεν είχε υπεράσπιση. Υποστήριξε ότι βρήκε το σακίδιο, που περιείχε τις χειροβομβίδες, πεταμένο στην περιοχή της Ακρόπολης και ότι ήθελε να τις παραδώσει στην αστυνομία. Όπως είπε, αρχικά πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου δεν του έδωσαν σημασία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση της Αθήνας.

Ο 48χρονος είχε εκτίσει ποινή για ναρκωτικά και αποφυλακίστηκε τρεις ημέρες πριν τη σύλληψη του. 

