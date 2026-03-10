Βιολάντα: Αυτοψία στο εργοστάσιο από την πολεοδομία Τρικάλων – Οι σοβαρές παρατυπίες και τα πρόστιμα

Αυτοψία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες από τη φονική έκρηξη, πραγματοποίησε η πολεοδομία της πόλης, με τους ελεγκτές να εντοπίζουν σειρά παραβάσεων και παρατυπιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, «οι υπηρεσίες που τα προηγούμενα χρόνια τα έβρισκαν όλα “καλώς καμωμένα”, τώρα μετά τη φονική έκρηξη αλλά και το σχετικό αίτημα της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φέρεται να εντοπίζουν αυθαιρεσίες που εδώ και χρόνια δεν είχαν εντοπίσει».

Η αυτοψία της πολεοδομίας Τρικάλων στο εργοστάσιο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πόρισμα των ελεγκτών της ίδιας διεύθυνσης τόσο το 2011 όσο όμως και μεταγενέστερα, όταν δεν βρήκαν τίποτα μεμπτό.

Στην έκθεσή τους που δημοσιοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες οι πολεοδόμοι διαπιστώνουν σειρά αυθαιρεσιών.

Σύμφωνα με τον ANT1 τα στελέχη της πολεοδομίας Τρικάλων εντόπισαν σοβαρές παρατυπίες σε στέγαστρα, κτίσματα και κλιμακοστάσια στα άλλα δύο κτίρια του εργοστασίου, όχι εκεί που σημειώθηκε η έκρηξη. Μάλιστα, καταλογίζονται και πρόστιμα ανέγερσης, ύψους 39.000 ευρώ στην εταιρεία, ενώ στα 19.000 ευρώ ανέρχεται το πρόστιμο διατήρησης των αυθαιρέτων.

Η ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης:

Άγιοι Ανάργυροι: Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά σε καφετέρια (video)

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

Κλειστά και την Τρίτη τα σχολεία στα Ιωάννινα για ελέγχους μετά τον σεισμό

