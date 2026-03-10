Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

Με τον αντικυκλώνα να ανθίσταται σθεναρά, το σκηνικό της καλοκαιρίας παρατείνεται για λίγες ημέρες ακόμη, πριν η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας επιτρέψει την είσοδο σε βροχοφόρα συστήματα.

Η εβδομάδα θα κυλήσει με ανοιξιάτικες διαθέσεις, ευχάριστες θερμοκρασίες το μεσημέρι, αλλά και την απαραίτητη ψύχρα το πρωί και το βράδυ. Ωστόσο, η στασιμότητα αυτή φαίνεται πως έχει ημερομηνία λήξης, καθώς μετά τις 15 Μαρτίου ο δρόμος για τα χαμηλά βαρομετρικά από τα δυτικά ανοίγει διάπλατα, με μια πιθανή ισχυρή κακοκαιρία να διαφαίνεται στις 17-18 Μαρτίου.

Για σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Περισσότερες νεφώσεις θα υπάρχουν στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις νότιες Κυκλάδες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν κάποιες ψιχάλες στην Κρήτη και την Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά λόγω ομίχλης. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις 5-6 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, φτάνοντας στα βόρεια τους 16-17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17-18, ενώ τοπικά στη Ρόδο, τη δυτική Ελλάδα και την Κρήτη ο υδράργυρος ενδέχεται να ακουμπήσει τους 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός παραμένει ανοιξιάτικος με λίγες νεφώσεις το πρωί στα βόρεια και ανατολικά, βοριάδες 4-5 μποφόρ και το θερμόμετρο στους 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το πρωί, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία γύρω στους 15 βαθμούς.

Παρά τις ήπιες θερμοκρασίες, ο χειμώνας του 2025–2026 καταγράφεται ως ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), η δυτική χώρα δέχθηκε υπερδιπλάσιο νερό από το κανονικό, με τα ύψη βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας και τη Μεγαλόχαρη να είναι εντυπωσιακά. Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα είναι τα νέα για την Αττική, καθώς στην περιοχή του Μόρνου οι βροχοπτώσεις ήταν κατά 70% αυξημένες. Η στάθμη της λίμνης έχει ανέβει τόσο σημαντικά, που τα ερείπια του παλιού χωριού Κάλλιο έχουν πλέον καλυφθεί ξανά από το νερό, διασφαλίζοντας την επάρκεια για την πρωτεύουσα.

Αυτό το υγρό παρελθόν του χειμώνα συνδέεται άμεσα με το παρόν και τους κινδύνους του μέλλοντος, καθώς τα εδάφη, ειδικά στην Ήπειρο, παραμένουν κορεσμένα και «κουρασμένα». Η πιθανή επερχόμενη κακοκαιρία μετα τις 15 του μήνα αναμένεται να φέρει μεγάλα ύψη νερού, γεγονός που σε συνδυασμό με την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα δημιουργεί ένα επικίνδυνο μείγμα. Η συνδυαστική επίδραση των σεισμών και του υπερβολικού νερού στο υπέδαφος διατηρεί στο «κόκκινο» τον κίνδυνο για κατολισθήσεις και καθιζήσεις, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες περιοχές.

Να έχετε μια όμορφη και ήρεμη συνέχεια εβδομάδας.

