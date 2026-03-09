search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 20:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.03.2026 19:24

«Χρυσά» κέρδη για τους Έλληνες εφοπλιστές, «ατομική ευθύνη» για τους ναυτεργάτες

09.03.2026 19:24
Hormuz

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων, δημιουργώντας σε συνθήκες ζόφου χρυσές «ευκαιρίες» για τους Έλληνες εφοπλιστές.

Τέσσερις Έλληνες εφοπλιστές έκλεισαν συμφωνίες για τη μεταφορά πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.  Τα ναύλα κυμαίνονται στα 770.000-538.000 δολάρια ημερησίως και αναμένεται να φέρουν στα ταμεία των ναυτιλιακών πολλά εκατομμύρια.  

Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο πέρασε ήδη από τα Στενά του Ορμούζ και αφού φόρτωσε αργό πετρέλαιο στο λιμάνι Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας κατευθύνθηκε στο Μουμπάι, όπου ήταν ο τελικός του προορισμός.

Τραμπ: Να δείξουν θάρρος τα πλοία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην είδηση, τονίζοντας ότι η διέλευση είναι ασφαλής. «Τα πλοία πρέπει να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Να δείξουν θάρρος, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Δεν έχουν Ναυτικό, βυθίσαμε τα πλοία τους». 

Ο γραμματέας Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι πλήρωμα του ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιου είναι καλά. «Μεγάλο δεξαμενόπλοιο πέρασε από τα στενά χωρίς πρόβλημα. Μειώσαμε σημαντικά την ικανότητά  των Ιρανών να επιτίθενται με πυραύλους και drones, και θα την μειώσουμε κι άλλο τις επόμενες ημέρες».

Ζητούν από τους ναυτεργάτες να υπογράψουν γνωρίζουν τους κίνδυνους

Τα κέρδη είναι μεγάλα για τους Έλληνες εφοπλιστές και το στοίχημα ακόμα μεγαλύτερο για τη διεθνή οικονομία. Τα πραγματικό, όμως, ρίσκο επωμίζονται οι ναυτεργάτες, που καλούνται να διακινδυνεύσουν τις ζωές τους.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν τα σωματεία ΠΕΜΕΝ – «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» λίγες ημέρες πριν μπουν στην εμπόλεμη ζώνη τα πληρώματα καλούνται να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση, που ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη από τον εργοδότη στον εργαζόμενο. 

«Ζητούν από τους ναυτεργάτες, 1 έως 3 ημέρες (!) πριν την είσοδο του πλοίου σε εμπόλεμη περιοχή να δηλώσουν:

  • Ότι ενημερώθηκαν για το ταξίδι σε αυτές τις περιοχές.
  • Ότι αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν.
  • Ότι συμφωνούν με τη διέλευση από τα περάσματα.

Στην πραγματικότητα, οι εφοπλιστές, απαιτούν την υπογραφή στα χαρτιά που μοιράζουν στα πληρώματα για να απαλλαγούν από κάθε ευθύνη, σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου», επισημαίνουν χαρακτηριστικά σε κοινή τους ανακοίνωση. 

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ – «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ζητούν να σταματήσει εδώ και τώρα αυτή η πρακτική. «Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται, με ξεδιάντροπο κυνισμό, ότι είναι αδίστακτοι! Γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να χτυπηθούν τα πλοία τους. Γι’ αυτό μεταθέτουν την ευθύνη ξεχωριστά στον κάθε ναυτεργάτη. Τους καταγγέλλουμε και απαιτούμε να σταματήσουν ΤΩΡΑ να εκβιάζουν τους Ναυτεργάτες

Παράλληλα, αποδίδουν ευθύνες και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Δεν έχουν χαρακτηριστεί ακόμα από το κράτος, εμπόλεμες αυτές οι ζώνες και δε έχει απαγορευτεί ακόμη η προσέγγιση σε αυτές τις περιοχές. Σήμερα σιωπούν και αρκούνται σε υποκριτικές συστάσεις προς τους εφοπλιστές “να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές”, ενώ την ίδια στιγμή ξέρουν ότι οι εφοπλιστές ακονίζουν τα δόντια τους και όσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος τόσο πιο επιθετικοί θα γίνονται . Ουσιαστικά συναινούν στην εγκληματική στάση των εφοπλιστών».

Άμα θέλουν οι εφοπλιστές ας μπαρκάρουν και ας μπουν μέσα στο μακελειό με τα καράβια τους οι ίδιοι. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις που την στηρίζουν. Καμία εμπιστοσύνη στους εφοπλιστές που μας στέλνουν στον θάνατο.Οι ναυτεργάτες, που μας στέλνουν σε επικίνδυνες περιοχές, τους απαντάμε: “Χαρείτε τα καράβια σας, τα πλούτη μες τα αμπάρια σας”. Εμείς έχουμε παιδιά, συζύγους κι εγγόνια.Το ξαναλέμε στους εφοπλιστές – καρχαρίες πως τα βαπόρια και οι τεράστιες περιουσίες τους, χτίστηκαν με την εκμετάλλευση, τον ιδρώτα και το αίμα χιλιάδων ναυτεργατών.Οι εργάτες της θάλασσας δεν παραιτούνται αλλά διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν!!!».

Διαβάστε επίσης

Τραμπ:  «Όχι» σε χερσαία αποστολή δυνάμεων στο Ιράν – «Δεν είμαι ευχαριστημένος» δήλωσε για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ιράν: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Τεχεράνης για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (photo)

Σοκ στις διεθνείς αγορές από το άλμα στο πετρέλαιο – Κόβει παραγωγή η Aramco, διακόπτει τις αποστολές το Μπαχρέιν, «τρέχει» η G7

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maximou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Σχέδιο για πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, στο τραπέζι και το fuel pass

iran-234254
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί για μακρύ πόλεμο με τις ΗΠΑ, ισραηλινό χτύπημα σε βάση των Φρουρών – Live οι εξελίξεις

ekloges-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Άνοδο για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «κλειδί» οι αναποφάσιστοι – Ποιο ποσοστό των πολιτών θα στήριζε νέο κόμμα

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Επταήμερο στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με την διπλή πρωτιά του Σαββατοκύριακου (7,8/3)

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Άλμα 2,5% για ΝΔ εν μέσω πολέμου και επιστροφή της σταθερότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

stravelakis_karamitrou
MEDIA

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης - «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου (Video)

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 20:01
maximou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Σχέδιο για πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, στο τραπέζι και το fuel pass

iran-234254
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί για μακρύ πόλεμο με τις ΗΠΑ, ισραηλινό χτύπημα σε βάση των Φρουρών – Live οι εξελίξεις

ekloges-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Άνοδο για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «κλειδί» οι αναποφάσιστοι – Ποιο ποσοστό των πολιτών θα στήριζε νέο κόμμα

1 / 3