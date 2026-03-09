«Χρυσά» κέρδη για τους Έλληνες εφοπλιστές, «ατομική ευθύνη» για τους ναυτεργάτες

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων, δημιουργώντας σε συνθήκες ζόφου χρυσές «ευκαιρίες» για τους Έλληνες εφοπλιστές.

Τέσσερις Έλληνες εφοπλιστές έκλεισαν συμφωνίες για τη μεταφορά πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ. Τα ναύλα κυμαίνονται στα 770.000-538.000 δολάρια ημερησίως και αναμένεται να φέρουν στα ταμεία των ναυτιλιακών πολλά εκατομμύρια.

Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο πέρασε ήδη από τα Στενά του Ορμούζ και αφού φόρτωσε αργό πετρέλαιο στο λιμάνι Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας κατευθύνθηκε στο Μουμπάι, όπου ήταν ο τελικός του προορισμός.

Τραμπ: Να δείξουν θάρρος τα πλοία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην είδηση, τονίζοντας ότι η διέλευση είναι ασφαλής. «Τα πλοία πρέπει να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Να δείξουν θάρρος, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Δεν έχουν Ναυτικό, βυθίσαμε τα πλοία τους».

Ο γραμματέας Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι πλήρωμα του ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιου είναι καλά. «Μεγάλο δεξαμενόπλοιο πέρασε από τα στενά χωρίς πρόβλημα. Μειώσαμε σημαντικά την ικανότητά των Ιρανών να επιτίθενται με πυραύλους και drones, και θα την μειώσουμε κι άλλο τις επόμενες ημέρες».

Ζητούν από τους ναυτεργάτες να υπογράψουν γνωρίζουν τους κίνδυνους

Τα κέρδη είναι μεγάλα για τους Έλληνες εφοπλιστές και το στοίχημα ακόμα μεγαλύτερο για τη διεθνή οικονομία. Τα πραγματικό, όμως, ρίσκο επωμίζονται οι ναυτεργάτες, που καλούνται να διακινδυνεύσουν τις ζωές τους.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν τα σωματεία ΠΕΜΕΝ – «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» λίγες ημέρες πριν μπουν στην εμπόλεμη ζώνη τα πληρώματα καλούνται να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση, που ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη από τον εργοδότη στον εργαζόμενο.

«Ζητούν από τους ναυτεργάτες, 1 έως 3 ημέρες (!) πριν την είσοδο του πλοίου σε εμπόλεμη περιοχή να δηλώσουν:

Ότι ενημερώθηκαν για το ταξίδι σε αυτές τις περιοχές.

Ότι αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν.

Ότι συμφωνούν με τη διέλευση από τα περάσματα.

Στην πραγματικότητα, οι εφοπλιστές, απαιτούν την υπογραφή στα χαρτιά που μοιράζουν στα πληρώματα για να απαλλαγούν από κάθε ευθύνη, σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου», επισημαίνουν χαρακτηριστικά σε κοινή τους ανακοίνωση.

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ – «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ζητούν να σταματήσει εδώ και τώρα αυτή η πρακτική. «Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται, με ξεδιάντροπο κυνισμό, ότι είναι αδίστακτοι! Γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να χτυπηθούν τα πλοία τους. Γι’ αυτό μεταθέτουν την ευθύνη ξεχωριστά στον κάθε ναυτεργάτη. Τους καταγγέλλουμε και απαιτούμε να σταματήσουν ΤΩΡΑ να εκβιάζουν τους Ναυτεργάτες!»

Παράλληλα, αποδίδουν ευθύνες και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Δεν έχουν χαρακτηριστεί ακόμα από το κράτος, εμπόλεμες αυτές οι ζώνες και δε έχει απαγορευτεί ακόμη η προσέγγιση σε αυτές τις περιοχές. Σήμερα σιωπούν και αρκούνται σε υποκριτικές συστάσεις προς τους εφοπλιστές “να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές”, ενώ την ίδια στιγμή ξέρουν ότι οι εφοπλιστές ακονίζουν τα δόντια τους και όσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος τόσο πιο επιθετικοί θα γίνονται . Ουσιαστικά συναινούν στην εγκληματική στάση των εφοπλιστών».

Άμα θέλουν οι εφοπλιστές ας μπαρκάρουν και ας μπουν μέσα στο μακελειό με τα καράβια τους οι ίδιοι. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις που την στηρίζουν. Καμία εμπιστοσύνη στους εφοπλιστές που μας στέλνουν στον θάνατο.Οι ναυτεργάτες, που μας στέλνουν σε επικίνδυνες περιοχές, τους απαντάμε: “Χαρείτε τα καράβια σας, τα πλούτη μες τα αμπάρια σας”. Εμείς έχουμε παιδιά, συζύγους κι εγγόνια.Το ξαναλέμε στους εφοπλιστές – καρχαρίες πως τα βαπόρια και οι τεράστιες περιουσίες τους, χτίστηκαν με την εκμετάλλευση, τον ιδρώτα και το αίμα χιλιάδων ναυτεργατών.Οι εργάτες της θάλασσας δεν παραιτούνται αλλά διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν!!!».

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: «Όχι» σε χερσαία αποστολή δυνάμεων στο Ιράν – «Δεν είμαι ευχαριστημένος» δήλωσε για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ιράν: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Τεχεράνης για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (photo)

Σοκ στις διεθνείς αγορές από το άλμα στο πετρέλαιο – Κόβει παραγωγή η Aramco, διακόπτει τις αποστολές το Μπαχρέιν, «τρέχει» η G7