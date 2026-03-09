Σοκ στις διεθνείς αγορές από το άλμα στο πετρέλαιο – Κόβει παραγωγή η Aramco, διακόπτει τις αποστολές το Μπαχρέιν, «τρέχει» η G7

Το ιστορικό άλμα των τιμών του πετρελαίου σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε βουτιά τις χρηματιστηριακές αγορές και αναβίωσε τους φόβους για παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ.

Γύρω στις 15:30 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άλμα 10,15% στα 102,10 δολάρια, έχοντας εκτιναχθεί νωρίτερα κατά πάνω από 28%. Το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου WTI σημείωσε άνοδο 9,44%, στα 99,55 δολάρια, έχοντας νωρίτερα σημειώσει άλμα άνω του 31%.

Ακόμα και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν το βαρέλι έφθασε έως τα 130,50 δολάρια στις αρχές Μαρτίου 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο βίαιες κινήσεις.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το ολλανδικό TTF, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωσε άνοδο 13,49% στα 60,58 ευρώ η μεγαβατώρα γύρω στις 10:25 ώρα Ελλάδας, έχοντας σημειώσει άλμα κατά 30% στην έναρξη των συναλλαγών.

Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, «νέα πλήγματα στοχοθέτησαν κρίσιμης σημασίας ενεργειακές υποδομές στην περιοχή του Κόλπου, οδηγώντας σε περαιτέρω αναστολή λειτουργίας σε εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και αερίου», σχολίασε η Κάθλιν Μπρουκς, επικεφαλής έρευνας στην XTB.

Στις αγορές ενέργειας συνεχίζει να επικρατεί νευρικότητα μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου τα Στενά του Χορμούζ, απ’ όπου διακινείται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), παραμένουν σχεδόν σε παράλυση.

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα την πρώτη ομοβροντία πυραύλων και drones προς το Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου από τότε που ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης τον πατέρα του, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στην πρώτη ημέρα του πολέμου.

«Η επιλογή αυτή υποδηλώνει ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει μπροστά στις ΗΠΑ, το οποίο αποτελεί ένδειξη για πιθανόν παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή –μια περιοχή όπου βρίσκονται περίπου το 50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και σχεδόν το 40% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου», τόνισε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στη Swissquote.

«Σε αυτές τις συνθήκες, το θέμα της επιστροφής των πληθωριστικών πιέσεων και οι οικονομικές τους επιπτώσεις αναδεικνύονται ως ένα από τα βασικά ζητήματα ανησυχίας για τους επενδυτές», εξηγεί ο Τζον Πλασάρ, υπεύθυνος επενδυτικής στρατηγικής στην Cité Gestion Private Bank.

Στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις τιμές ενέργειας, στα πρώτα λεπτά της σημερινής συνεδρίασης το χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωσε πτώση 2,54% και της Φρανκφούρτης 2,40% ενώ το χρηματιστήριο στο Μιλάνο υποχώρησε κατά 2,19%.

Το Λονδίνο (-1,65%) ήταν λίγο πιο ανθεκτικό «χάρη στα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών», οι μετοχές των οποίων περιλαμβάνονται στον δείκτη, δήλωσε η Κάθλιν Μπρουκς.

Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei έκλεισε με πτώση 5,19%, και στη Σεούλ, ο Kospi κατέγραψε βουτιά 5,96%.

Η Ασία έχει επίσης μεγάλη έκθεση, με τη Νότια Κορέα να είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού –και να ακολουθεί η Ιαπωνία—και με την κορεάτικη οικονομία να εξαρτάται από μια ιδιαιτέρως ενεργοβόρα βιομηχανία τεχνολογίας.

Μπαχρέιν: Διακόπτει τις αποστολές πετρελαίου η Bapco Energies, κόβει παραγωγή η Aramco

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν Bapco Energies ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κήρυξε κατάσταση «ανωτέρας βίας» (force majeure: νομική ρήτρα που επιτρέπει σε μια εταιρεία να μην εκπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις επικαλούμενη συνθήκες εκτός ελέγχου της) στις αποστολές της, μετά από ιρανική επίθεση που έπληξε το συγκρότημα διυλιστηρίων της.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό επηρέασε τις εγκαταστάσεις της, ωστόσο υπογράμμισε ότι έχουν ενεργοποιηθεί σχέδια διαχείρισης της κρίσης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Bapco Energies, οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς παραμένουν πλήρως καλυμμένες, ενώ η προμήθεια καυσίμων θα συνεχιστεί χωρίς διακοπές.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η ενεργειακή επάρκεια υποστηρίζεται από προληπτικά σχέδια που είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Παράλληλα, ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, έχει αρχίσει να μειώνει την παραγωγή σε δύο από τα πετρελαϊκά του κοιτάσματα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές σε ποια κοιτάσματα και σε ποιο βαθμό περιορίζεται η παραγωγή. Η Aramco, η οποία έχει ήδη αρχίσει να εκτρέπει μέρος των φορτίων αργού πετρελαίου της προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, λέει η Κομισιόν

Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου παρά το γεγονός ότι έχουν διαταραχθεί οι εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ανησυχούμε πολύ λιγότερο για την ασφάλεια του εφοδιασμού απ’ ό,τι για τις υψηλές τιμές ενέργειας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άννα-Κάισα Ίτκονεν.

Σύμφωνα με την ίδια, όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου που επαρκούν για 90 ημέρες.

«Οι χώρες μέλη πρέπει να ενημερώσουν την Κομισιόν εφόσον αποδεσμεύσουν τα αποθέματα αυτά. Εξ όσων γνωρίζουμε κανένα κράτος μέλος δεν το έχει πράξει μέχρι στιγμής», υπογράμμισε.

Η Ίτκονεν επιβεβαίωσε εξάλλου ότι οι χώρες της G7 θα συζητήσουν την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών τους αποθεμάτων πετρελαίου στη διάρκεια διαδικτυακής τους συνεδρίασης αργότερα σήμερα.

Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων της πετρελαίου

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των 7 (G7) αναμένεται να συζητήσουν τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στη διάρκεια διαδικτυακής διάσκεψής τους, δήλωσε σήμερα πηγή από την κυβέρνηση της Γαλλίας.

“Η προσφυγή στα στρατηγικά αποθέματα είναι μια επιλογή που εξετάζεται”, επεσήμανε η πηγή αυτή στο AFP, την ώρα που οι υπουργοί Οικονομικών της G7 (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία) συνεδριάζουν σήμερα στις 14:30 ώρα Ελλάδας υπό την προεδρία της Γαλλίας για να συζητήσουν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του οποίου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι τιμές του πετρελαίου την τελευταία εβδομάδα.

Οι Financial Times είχαν αναφέρει ότι οι υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν τη συντονισμένη προσφυγή στα στρατηγικά τους αποθέματα πετρελαίου, ενώ σημείωσαν ότι στις συζητήσεις αυτές θα πάρει μέρος και εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

