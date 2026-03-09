Πιερρακάκης για Μέση Ανατολή: Ανησυχία για τη διάρκεια του πολέμου και για τη «διαταραχή» που προκαλεί

Δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Euronews.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, «υπάρχουν δύο βασικές λέξεις εδώ. Η πρώτη είναι η διάρκεια, πόσο θα διαρκέσει δηλαδή αυτή η κατάσταση. Η δεύτερη είναι η λεγόμενη “διαταραχή”, τι είδους κρίση δηλαδή θα προκύψει. Αν, για παράδειγμα, υπάρξει διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις θαλάσσιες μεταφορές, στο Στενό του Ορμούζ, για ένα πολύ παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τότε προφανώς ο αντίκτυπος θα είναι διαφορετικός».

«Θα έλεγα ότι υπάρχει ανησυχία. Θα έλεγα ότι η δουλειά μας είναι να ανησυχούμε, αλλά ταυτόχρονα η δουλειά μας είναι και να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πότε πρέπει να το κάνουμε. Και, όπως ανέφερα νωρίτερα, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή τη δυνατότητα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις Βρυξέλλες, όσο και σε επίπεδο κρατών-μελών», προσέθεσε και τόνισε ότι «ήδη διαθέτουμε μια “εργαλειοθήκη”. Και αυτή είναι η εργαλειοθήκη του 2022. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ήδη στέλνουν το μήνυμα ότι θέλουν να γνωρίζουν τι είδους στήριξη θα μπορούσαν να λάβουν εάν η κρίση βαθύνει».

Αναφερόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup, τόνισε ότι «η ενέργεια θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της συζήτησής μας. Ο αντίκτυπος των αυξημένων τιμών ενέργειας είναι ήδη σημαντικός και θέλουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και στην πράξη», προσθέτοντας ότι «αν μιλάμε για την ενέργεια, χρειαζόμαστε μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας – κάτι που σήμερα δεν έχουμε. Γι’ αυτό και το θέμα της ενέργειας μπήκε στην ατζέντα. Δεν αφορά μόνο το άμεσο πρόβλημα, την κρίση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον Περσικό Κόλπο. Είναι ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα».

Τέλος, αναφερόμενος στην Κύπρο, τη στρατιωτική βοήθεια που έχει στείλει η Ελλάδα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και τη σημερινή επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο Κ. Πιερρακάκης επισήμανε πως «η Κύπρος ήταν τεστ για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη», ενώ υποστήριξε πως η άφιξη Μακρόν στο νησί «είναι εντελώς στρατηγική επιλογή» του Γάλλου προέδρου, προσθέτοντας ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα ευρωπαϊκά κράτη, να δείχνουν συλλογικά τη στήριξή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ενός κράτους-μέλους της ΕΕ».

Διαβάστε επίσης

Κατακραυγή για τον ξυλοδαρμό γυναίκας από τον Χατζηχριστοδούλου: Στον ιατροδικαστή η υπάλληλος του ΕΟΔΥ, τι κατέθεσε ο γιος της, «κόκκινη κάρτα» από Γεωργιάδη

Κύπρος: Αργά το μεσημέρι οι κοινές δηλώσεις Μακρόν, Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη – Μηνύματα αλληλεγγύης από Παρίσι και Αθήνα

Μητροπολιτικό Πάρκο: Η Κίνηση Πολιτών Βιώσιμη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ