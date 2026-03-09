Κύπρος: Αργά το μεσημέρι οι κοινές δηλώσεις Μακρόν, Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη – Μηνύματα αλληλεγγύης από Παρίσι και Αθήνα

Γύρω στη μία το μεσημέρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία η τριμερής Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας, οπότε και θα συναντηθούν, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τους τρόπους θωράκισης της Μεγαλονήσου και – κατ’ επέκταση – της Ευρώπης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Γάλλος ομόλογός του, Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ήδη, το Ελιζέ έχει «στείλει μήνυμα» καθώς ανέφερε ότι «η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Πάφο εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος μέλος της ΕΕ με την οποία έχουμε συμφωνία στρατηγικής σημασίας και η οποία δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις από πολλά drone και πυραύλους», με πηγές της γαλλικής προεδρίας να εξηγούν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφάλειας στην περιοχή της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Υπενθυμίζεται ότι το Παρίσι έχει ήδη στείλει στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ και μια φρεγάτα. Την ίδια στιγμή η Ισπανία στέλνει στην Κύπρο την φρεγάτα «Κριστομπάλ Κολόν», η ιταλική φρεγάτα «Φεντερίκο Μαρτινέγκο» αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ αναμένεται επιπλέον ενίσχυση από Ολλανδία και Βρετανία. Και, φυσικά, η Αθήνα ήταν αυτή που «έδωσε το σύνθημα», στέλνοντας στην Κύπρο τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τέσσερα μαχητικά F-16.

Ενόψει της συνάντησης κορυφής, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του στενού συντονισμού για τις εξελίξεις στην περιοχή και τα αυξημένα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται και σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών-μελών, αλλά και χωρών της περιοχής – ιδιαίτερα με την ελληνική κυβέρνηση και τον Έλληνα πρωθυπουργό, με τη Γαλλία και τον πρόεδρό της, καθώς και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας.

Από την πλευρά του, ο Κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του υπογράμμισε ότι «είδαμε πώς μετουσιώνεται έμπρακτα σε ασφάλεια και σε αλληλεγγύη η αναβάθμιση της εθνικής μας διπλωματίας και άμυνας των τελευταίων χρόνων. Γιατί, μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από την Μεγαλόνησο. Επιβεβαιώθηκε, έτσι, το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή».

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να κάνουν κοινές δηλώσεις γύρω στις 3 το μεσημέρι, ενώ ως προσπάθεια να «μπει στο παιχνίδι» ερμηνεύεται η απόφαση της Τουρκίας να στείλει στα Κατεχόμενα έξι μαχητικά F-16 – και να δώσει έντονη δημοσιότητα στην απόφαση αυτή, η οποία, όπως επισημαίνουν πηγές, έρχεται με μια βδομάδα καθυστέρηση και παρά το γεγονός ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είχε ζητήσει ενίσχυση της αεράμυνα της περιοχής. Πάντως, ο Ν. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως «ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη», ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνομιλιών Ισραήλ -Λιβάνου στην Κύπρο, καθώς, όπως είπε, το πρωί συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Διαβάστε επίσης

Μητροπολιτικό Πάρκο: Η Κίνηση Πολιτών Βιώσιμη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις: Η γεωπολιτική αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν δίνει πολιτική ώθηση σε ΝΔ και Μητσοτάκη

Γιατί το Μαξίμου παρακολουθεί με… μικροσκόπιο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Το σενάριο της συνεργασίας