Οι πρώτες δημοσκοπήσεις: Η γεωπολιτική αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν δίνει πολιτική ώθηση σε ΝΔ και Μητσοτάκη

Η νέα διεθνής κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν αναδιατάσσει μόνο τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Επηρεάζει πλέον καθαρά και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό λειτουργώντας ως ισχυρός καταλύτης. Άλλωστε από τις πρώτες μέρες του πολέμου ο φόβος που υπήρχε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ότι αυτός θα λειτουργούσε ενισχυτικά και συσπειρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία.

Οι δημοσκοπήσεις του Μαρτίου επιβεβαιώνουν αυτoύς τους φόβους της αντιπολίτευσης καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι δημοσκόποι στα χέρια τους και που από σήμερα θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζουν σημαντική άνοδο σε σχέση με την εικόνα των προηγούμενων μηνών, επιβεβαιώνοντας έτσι έναν βασικό κανόνα της πολιτικής συμπεριφοράς: σε περιόδους μεγάλων εξωτερικών κρίσεων, το εκλογικό σώμα αναζητά ασφάλεια, σταθερότητα και δοκιμασμένη ηγεσία.

Τα ευρήματα σχεδόν όλων των μετρήσεων και αυτών που θα δημοσιοποιηθούν και αυτών που είναι σε εξέλιξη συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα. Η κυβερνητική παράταξη καταγράφει άνοδο τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου ακόμα και σε δημοσκοπήσεις που έδειχναν στασιμότητα ή μείωση των ποσοστών για μήνες. Μάλιστα σε κάποια ευρήματα η άνοδος ξεπερνά τις 3 μονάδες. Το κυβερνών κόμμα φαίνεται να ξαναμπαίνει σε τροχιά πολιτικής ενίσχυσης σε μια στιγμή που η κοινωνία δεν κοιτά τόσο την καθημερινή φθορά, όσο το ποιος μπορεί να κρατήσει το τιμόνι όταν η περιοχή μυρίζει μπαρούτι.

Αυτό που αποτυπώνεται με ακόμη μεγαλύτερη καθαρότητα είναι η ενίσχυση του ίδιου του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει τα ποσοστά του στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός και διευρύνει το προβάδισμά του έναντι όλων των πολιτικών αντιπάλων του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών, σύμφωνα με τα οποία οι πολίτες αξιολογούν ιδιαιτέρως θετικά τη στάση του απέναντι στη διεθνή κρίση και τις κινήσεις που έκανε η Αθήνα τις τελευταίες ημέρες.

Η αποστολή αεροσκαφών και φρεγατών στην Κύπρο για την ενίσχυση της αποτρεπτικής προστασίας της, όπως και η ανάπτυξη πυραύλων Patriot στην Αλεξανδρούπολη έπειτα από αίτημα της βουλγαρικής πλευράς, φαίνεται ότι ενίσχυσαν την εικόνα μιας κυβέρνησης που κινείται γρήγορα, με αποφασιστικότητα και χωρίς να εκπέμπει αμηχανία σε μια περιόδο διεθνούς αστάθειας όπου οι ακαριαίες κινήσεις μετρούν διπλά.

Και αυτό ακριβώς είναι το δεύτερο μεγάλο εύρημα των στοιχείων των δημοσκοπήσεων. Αυξάνεται το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι προτεραιότητά τους είναι η πολιτική σταθερότητα και παράλληλα, ενισχύεται και η προτίμηση προς αυτοδύναμες κυβερνήσεις έναντι των κυβερνήσεων συνεργασίας. Πρόκειται για διπλό πολιτικό μπόνους υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όταν η κοινωνία ζητά σταθερότητα και καθαρό κέντρο λήψης αποφάσεων, το κυβερνών κόμμα έχει σαφές πλεονέκτημα απέναντι σε μια αντιπολίτευση που παραμένει πολυκερματισμένη, αντιφατική και χωρίς πειστική πρόταση εξουσίας.

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία για το ποιος θα μπορούσε, μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να διαχειριστεί αποτελεσματικά την κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν. Εκεί οι επιδόσεις των άλλων πολιτικών αρχηγών είναι εξαιρετικά χαμηλές και κινούνται σε μονοψήφια επίπεδα. Το εύρημα αυτό δεν δείχνει μόνο ισχυρό προβάδισμα του πρωθυπουργού αλλά κυρίως πολιτικό κενό απέναντί του. Γιατί σε τέτοιες συνθήκες, η υπεροχή του πρώτου μετατρέπεται εύκολα σε αδυναμία όλων των υπολοίπων.

Από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να διαφοροποιούν τα ποσοστά τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Είτε παρουσιάζουν στασιμότητα, είτε ελαφρά πτώση. Μοναδική εξαίρεση ίσως είναι το ΠΑΣΟΚ που σε ορισμένα στοιχεία δημοσκοπήσεων φαίνεται να κερδίζει από την στάση που έδειξε το τελευταίο διάστημα τόσο με την καθαρή στήριξη του στην αμυντική ενίσχυση της Κύπρου όσο και με την στάση του κ. Ανδρουλάκη να συναντηθεί άμεσα με τον πρωθυπουργό και να συζητήσουν υπεύθυνα τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Την ίδια ώρα όμως οι μετρήσεις καταγράφουν εμφανή κάμψη στα ποσοστά των υπό ίδρυση κομμάτων αλλά και του ενδιαφέροντος γύρω από αυτά. Ειδικά οι επιδόσεις ενός κόμματος Καρυστιανού καταγράφουν μεγάλη υποχώρηση που σε ορισμένες δημοσκοπήσεις φτάνει έως και τις 10 μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι η αρχική δυναμική περιορίζεται σημαντικά ιδίως όταν οι πολίτες σκέφτονται για το αν ένα τέτοιο κόμμα θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια ευρύτερη γεωπολιτική ανασφάλεια ή να διαχειριστεί συνθήκες κρίσης.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση ενός ενδεχόμενου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, τα ποσοστά εκείνων που δηλώνουν ότι θα το ψήφιζαν «σίγουρα» παραμένουν μονοψήφια, περίπου στο 7% με 8%. Με άλλα λόγια, τα σενάρια που πριν από λίγο καιρό συζητούνταν ως δυνητικοί καταλύτες ανατροπών, αυτή τη στιγμή δείχνουν να ξεφουσκώνουν και να μην έχουν την ίδια δυναμική.

Η ουσία είναι ότι ο πόλεμος στο Ιράν, παρότι πρόκειται για μια εξωτερική κρίση με ανοιχτές και δυνητικά επικίνδυνες προεκτάσεις, λειτουργεί εσωτερικά ως παράγοντας ανασυσπείρωσης γύρω από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να κεφαλαιοποιεί το αίτημα για ασφάλεια και προβλεψιμότητα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύει το προφίλ του ως ηγέτης που, τουλάχιστον στα μάτια ενός κρίσιμου τμήματος των πολιτών, μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα μια περίοδο διεθνούς αναταραχής.

Το πολιτικό μήνυμα των δημοσκοπήσεων που έρχονται είναι σαφές. Οταν η περιοχή φλέγεται, η κοινωνία δεν επενδύει εύκολα στο άγνωστο. Επιστρέφει στο γνώριμο, στο οργανωμένο, σε εκείνον που θεωρεί ότι μπορεί να κρατήσει τη χώρα σε τροχιά ασφάλειας και σταθερότητας. Και αυτή τη στιγμή, αυτός ο πολιτικός λογαριασμός πιστώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη Νέα Δημοκρατία και στον πρωθυπουργό.

