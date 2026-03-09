Ασπίδα στην Κύπρο: Μητσοτάκης και Μακρον στέλνουν μήνυμα από Λευκωσία – Σε καθεστώς high risk η Σουδα 

Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί σήμερα στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στην περιοχή αλλά και την ενίσχυση της Κύπρου από Ευρωπαϊκές Δυνάμεις.

Ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό του μήνυμα αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές ενισχύσεις που στάλθηκαν στην Κύπρο μετά την επίθεση που σημειώθηκε από το Ιράν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

«Την εβδομάδα που πέρασε είδαμε πώς μετουσιώνεται έμπρακτα σε ασφάλεια και σε αλληλεγγύη η αναβάθμιση της εθνικής μας διπλωματίας και άμυνας των τελευταίων χρόνων. Γιατί, μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από την Μεγαλόνησο. Επιβεβαιώθηκε, έτσι, το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είναι γνωστό στην Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα. Την ίδια στιγμή η Ισπανία στέλνει στην Κύπρο την φρεγάτα «Κριστομπάλ Κολόν», η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ αναμένεται επιπλέον ενίσχυση από Ολλανδία και Βρετανία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου αναφερόμενος στην σημερινή συνάντηση τόνισε ότι “Η Λευκωσία δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Βρίσκεται στο κέντρο ενός πυκνού διπλωματικού και επιχειρησιακού συντονισμού με την Ελλάδα, τη Γαλλία και, με την Ιταλία.

Η σημερινή συνάντησή ισχυρίζονται διπλωματικοί κύκλο έχει προφανώς και ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα από την στιγμή που δείχνει ότι τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει συντονισμός. Σε συμβολικό επίπεδο δείχνει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως σημαντικός παράγοντας στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Ωστόσο πέρα απ όλα αυτά και από την ασπίδα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την Κύπρο υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την εμπλοκή της χώρας μας στην πολεμική σύρραξη την συγκεκριμένη στιγμή.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ “για τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ η βάση της Σούδας αντιμετωπίζει «σημαντικό κίνδυνο» (significant risk) να δεχθεί πλήγμα από κάποιον ιρανικό πύραυλο, ιεράρχηση κατά μόλις ένα σκαλοπάτι κάτω από τον «υψηλό κίνδυνο» (high risk), κατά την νατοϊκή ορολογία. Για τον λόγο αυτό, ήδη προτού ξεκινήσουν τα χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης, στη Σούδα ενεργοποιήθηκε πυροβολαρχία Patriot της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ αναπτύχθηκε και σειρά από αντιαεροπορικά συστήματα μικρού βεληνεκούς του αμερικανικού στρατού, όπως και όπλα anti-drone.”

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ η “απόφαση –λίγες ημέρες αργότερα– να αναπτυχθεί τάχιστα και μια ακόμη συστοιχία εκτοξευτών Patriot στο νησί της Καρπάθου, προκειμένου να κλείσει ένα «τυφλό» σημείο στην αεράμυνα του εθνικού χώρου, ήταν ενταγμένη ακριβώς σε αυτή τη λογική. Στο επιχειρησιακό πεδίο αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι πέρα από την Κύπρο και τη Σούδα, ενδιάμεσα υπάρχουν τρεις ακόμη δυνητικοί αμερικανικοί στόχοι, και συγκεκριμένα οι αεροπορικές βάσεις στα Αδανα (Ιντσιρλίκ), στο Ικόνιο και στη Σμύρνη. Εν ολίγοις, η νατοϊκή διάσταση είναι κάτι παραπάνω από ορατή.”

Μάλιστα μέσα από το ρεπορταζ του δημοσιογράφου Βασίλη Νέδου δίνεται και η απάντηση γιατί η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Βουλγαρίας να προστασία μεταφέροντας πυραύλους Πάτριοτ στην Αλεξανδρούπολη.

“Την Παρασκευή ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης, ο πτέραρχος Αλέξους Γκρίνγκεβιτς, διέταξε την αύξηση της επιφυλακής των νατοϊκών δυνάμεων για την κατάρριψη πιθανής βαλλιστικής απειλής από πυραύλους Sejjil και Khorramshahr, που υπό προϋποθέσεις μπορούν να πλήξουν (πέρα από την Τουρκία που συνορεύει με το Ιράν) την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μάλιστα η Ελλάδα και η Ρουμανία είναι οι μοναδικές χώρες της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ που διαθέτουν αντιβαλλιστικά συστήματα τύπου Patriot, ικανά να αντιμετωπίσουν μια τέτοια απειλή.”

Την ίδια ώρα ωστόσο στο κυβερνητικό επιτελείο επιμένουν ότι όλα αυτά είναι κινήσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα, «που δυναμώνουν τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή».

Κάνουν μάλιστα λόγο και για “οφέλη “για την Ελλάδα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τουρκία εμφανίζεται αμήχανη μπροστά στις εξελίξεις. «Αυτό δημιουργεί μία αναντιστοιχία με την Ελλάδα που πρωτοστατεί σε κινήσεις για την ασφάλεια στην περιοχή, κάτι που το πιστώνεται η χώρα»έλεγαν γαλάζια στελέχη.

Η κυβέρνηση πάντως διαβεβαιώνει ότι υπάρχει πλήρης προστασία της Σούδας και ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο από την πλευρά των Αμερικανών αλλά και από την πλευρά της Ελλάδας. «Έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα προστασίας. Η αντιβαλλιστική αντιαεροπορική ομπρέλα της Ελλάδας έχει εγκατασταθεί και αναπτυχθεί. Άρα οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια» δηλώνουν πηγές της Κυβέρνησης.

