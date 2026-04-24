ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 09:27
24.04.2026 07:53

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 14 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραματίστηκαν, μετά από πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Χτυπήθηκαν τέσσερα κτίρια στην πόλη, σημαντικό ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. «Συνολικά, η ρωσική επίθεση σκότωσε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 14», ανέφερε η υπηρεσία μέσω Telegram.

Χθες (23/4) τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ντνίπρο (κεντρικά) και στη Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά). Η Οδησσός, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών, είχε θρηνήσει 9 νεκρούς τη 16η Απριλίου.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και 40.600 τραυματίστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, στη σύνοδο στην Κύπρο, εξέφρασαν ικανοποίηση, με παρόντα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την επικύρωση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στο Κίεβο, που χαρακτηρίζεται κρίσιμο για την ουκρανική άμυνα και η χορήγησή του εμποδιζόταν για καιρό από τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Σκάνδαλο στις ΗΠΑ: Στρατιώτης κατηγορείται ότι κέρδισε $400.000 από τη μυστική επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο

Τραμπ: Παράταση εκεχειρίας Ισραήλ–Λιβάνου και «παράθυρο» ειρήνης το 2026 – «Δεν βιαζόμαι για συμφωνία με το Ιράν»

Απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα: Αγροτικό «καβάλησε» Lamborghini μέσα σε πάρκινγκ – «Δεν είδα το αυτοκίνητο», λέει η οδηγός (Video)

tzortzoglou-new
Χωρίς κατηγορία

Τζώρτζογλου για Μαριόλα: Η Σοφία έστειλε εξώδικο στα ΜΜΕ όχι σε μένα – Το σέβομαι, ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του (Video)

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Σωματείο Εργαζομένων ΠΓΝ Αττικό : «Φιέστα σε χωράφι – Υπάρχουν 136 ασθενείς σε ράντζα και λείπουν νοσηλευτές»

chraniotis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης: «Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

enoikia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή επιστροφή ενοικίου το 2026 σε γιατρούς εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές τι ισχύει και πληρωμές

trump_gold_card_0
ΚΟΣΜΟΣ

«Τσίγκινη» η «χρυσή βίζα» του Τραμπ: Μόνο μία έχει εγκριθεί ως τώρα (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arnaoutoglou
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

drakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

agios dimitrios elas
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Παρουσία τρίτου προσώπου το φονικό, συνελήφθη ο 20χρονος ναύτης και άλλοι τρεις

venizelos – delfoi 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος από Δελφούς: «Διόρθωσε» την Κοβέσι, άδειασε θεαματικά την κυβέρνηση – Ο φαρμακερός υπαινιγμός για Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

