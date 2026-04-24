Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 14 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραματίστηκαν, μετά από πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Χτυπήθηκαν τέσσερα κτίρια στην πόλη, σημαντικό ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. «Συνολικά, η ρωσική επίθεση σκότωσε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 14», ανέφερε η υπηρεσία μέσω Telegram.

Χθες (23/4) τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ντνίπρο (κεντρικά) και στη Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά). Η Οδησσός, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών, είχε θρηνήσει 9 νεκρούς τη 16η Απριλίου.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και 40.600 τραυματίστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, στη σύνοδο στην Κύπρο, εξέφρασαν ικανοποίηση, με παρόντα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την επικύρωση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στο Κίεβο, που χαρακτηρίζεται κρίσιμο για την ουκρανική άμυνα και η χορήγησή του εμποδιζόταν για καιρό από τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

