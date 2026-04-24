Τραμπ: Παράταση εκεχειρίας Ισραήλ–Λιβάνου και «παράθυρο» ειρήνης το 2026 – «Δεν βιαζόμαι για συμφωνία με το Ιράν»

Την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τρεις εβδομάδες ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας ειρήνης εντός του 2026, ενώ έθεσε στο επίκεντρο και τον ρόλο του Ιράν, της Χεζμπολάχ και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπειών Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, στην οποία συμμετείχε προσωπικά, έκανε λόγο για «πολύ καλή πιθανότητα» επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών μέσα στο 2026.

Όπως ανακοίνωσε, η εκεχειρία, η οποία αρχικά είχε διάρκεια δέκα ημερών, παρατείνεται για τρεις εβδομάδες, με στόχο να δοθεί χρόνος για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αναμένει στον Λευκό Οίκο «τις επόμενες εβδομάδες» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να συνεργαστούν με τον Λίβανο, προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι πρέσβεις των ΗΠΑ σε Ισραήλ και Λίβανο.

Ρούμπιο: «Δίνει χρόνο για μόνιμη ειρήνη»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η προσωπική εμπλοκή του Τραμπ ήταν καθοριστική για την παράταση της εκεχειρίας.

«Αυτό δίνει σε όλους χρόνο να συνεχίσουν να εργάζονται για μια μόνιμη ειρήνη μεταξύ δύο χωρών που θέλουν να είναι σε ειρήνη», δήλωσε, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις εξελίξεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος έχουν πληγεί από τη δράση της Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντάς την βασικό εμπόδιο για τη σταθερότητα.

Εύθραυστη κατάσταση και νέες εντάσεις

Η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Μάλιστα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ, επικαλούμενη ισραηλινές παραβιάσεις, επιβεβαιώνοντας το τεταμένο κλίμα στην περιοχή.

Από την έναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Μαρτίου, σχεδόν 2.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο, ενώ το Ισραήλ διατηρεί ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο ρόλος του Ιράν και οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς και στο Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.

«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά; Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων από οποιονδήποτε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι δεν υπάρχει πίεση χρόνου για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι στόχος είναι «η καλύτερη δυνατή συμφωνία».

Σε νεότερη ανάρτησή του, ανέφερε ότι «έχει όλον τον χρόνο στη διάθεσή του», σε αντίθεση με το Ιράν, επισημαίνοντας ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν είναι επωφελής για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, με το αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush να κατευθύνεται στην περιοχή.

Πρόκειται για το τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο που αναπτύσσεται στη ζώνη ευθύνης της CENTCOM, μαζί με τα USS Gerald R. Ford και USS Abraham Lincoln.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται νέα στρατιωτικά σχέδια για πλήγματα κατά ιρανικών δυνατοτήτων στα Στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση κατάρρευσης της εκεχειρίας.

