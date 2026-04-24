ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 09:27
24.04.2026 07:52

Εμανουέλ Μακρόν: «Γιατί έρχομαι στην Αθήνα»

24.04.2026 07:52
Λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στέλνει σαφές μήνυμα για την επόμενη ημέρα των ελληνογαλλικών σχέσεων, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψή του σηματοδοτεί την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

Σε δήλωσή του στα «ΝΕΑ», ο γάλλος πρόεδρος τονίζει την πρόθεση των δύο χωρών να προχωρήσουν σε ένα νέο στάδιο συνεργασίας, με έμφαση στην άμυνα, την οικονομία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, υπογραμμίζοντας ότι ο κοινός στόχος είναι μια ισχυρή και ενιαία φωνή της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή.

Ολόκληρη η δήλωση Μακρόν στα «Νέα»

«Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

Εδώ και πέντε χρόνια, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μία συμφωνία: έχουμε διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα ασφάλειας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν την κοινή τους δράση υπέρ της ασφάλειας των λαών τους αλλά και της Ευρώπης.

Σήμερα θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο στάδιο, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας ανταλλαγές, όπως καταφέραμε να κάνουμε στον τομέα της άμυνας.

Φέρνοντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς τομείς μας, επενδύοντας μαζί, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη: οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός. Υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα για την Ευρώπη: ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της. Μαζί, θέλουμε η Ευρώπη να έχει μια ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 09:27
tzortzoglou-new
Χωρίς κατηγορία

Τζώρτζογλου για Μαριόλα: Η Σοφία έστειλε εξώδικο στα ΜΜΕ όχι σε μένα – Το σέβομαι, ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του (Video)

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Σωματείο Εργαζομένων ΠΓΝ Αττικό : «Φιέστα σε χωράφι – Υπάρχουν 136 ασθενείς σε ράντζα και λείπουν νοσηλευτές»

chraniotis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης: «Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

