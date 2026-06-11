Under the Moonlight: Το πιο ατμοσφαιρικό museum party έρχεται στο Μουσείο Μαρία Κάλλας!

Την Τρίτη 30 Ιουνίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την πανσέληνο του Ιουνίου με το “Under the Moonlight”, ένα καλοκαιρινό moonlight party με μουσική, νυχτερινή περιήγηση στην έκθεση και θέα στην φωτισμένη Ακρόπολη.

Από τις 19:00 έως τις 00:00, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τον κόσμο της Μαρίας Κάλλας με μειωμένη γενική είσοδο και να ζήσει τη μοναδική ατμόσφαιρα μιας βραδινής επίσκεψης στο μουσείο, στο κέντρο της καλοκαιρινής Αθήνας.

Στον τρίτο όροφο του μουσείου, ο Pan Pan υπογράφει το soundtrack της βραδιάς με ένα special DJ set γεμάτο ηλεκτρονικούς ήχους, καλοκαιρινή ενέργεια και urban διάθεση, σε ένα σκηνικό με φόντο την πανσέληνο και τη θέα της Ακρόπολης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, θα λειτουργεί bar από το café La Divina με signature cocktails και ποτά, τα οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν είτε στη βεράντα του τρίτου ορόφου είτε κατά την περιήγησή τους στην έκθεση.

Μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά κάτω από την πανσέληνο σας περιμένει στο Μουσείο Μαρία Κάλλας!

Λίγα λόγια για τον Pan Pan

O Pan Pan παίζει μουσική και σχεδιάζει comics στο studio του στο Κορωπί. Έχει κυκλοφορήσει περίπου 30 comic books και 10 δίσκους. Αυτά τα σύμπαντα πολλές φορές αλληλοσυμπληρώνονται. Στα DJ sets του, προκειμένου να πει κι εκεί τις ιστορίες του, μιξάρει μουσικές από ετερόκλητα είδη και εποχές.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026

Ώρες μειωμένης εισόδου: 19:00 – 00:00

Τελευταία είσοδος στην μόνιμη έκθεση: 23:10

Έναρξη dj set: 20:30

Γενική είσοδος: 3€

Απαραίτητη η προκράτηση μέσω more.com εδώ