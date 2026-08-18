Κλίμα: Η αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη απειλή για τους ηλικιωμένους από ό,τι θεωρείτο ως τώρα

Takeaways by to pontiki AI Ερευνητές του Στάνφορντ προειδοποιούν ότι οι άνθρωποι άνω των 60 ετών θα εκτίθενται ολοένα περισσότερο σε επικίνδυνα επίπεδα θερμότητας τις επόμενες δεκαετίες.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Lancet Planetary Health, υπογραμμίζει πως οι προηγούμενες έρευνες υποτίμησαν σημαντικά τους κινδύνους για τους ηλικιωμένους.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η αφόρητη ζέστη θα πλήττει πολύ περισσότερους ανθρώπους και για μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Η έρευνα τονίζει ότι οι χώρες με περιορισμένη πρόσβαση σε μέσα προστασίας από τη ζέστη διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Οι ειδικοί προτείνουν τη λήψη άμεσων μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε κλιματισμό και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

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Ερευνητές του Στάνφορντ προσπάθησαν να εκτιμήσουν σε ποιον βαθμό η υπερθέρμανση του πλανήτη θα εκθέσει ανθρώπους άνω των 60 σε αφόρητα επίπεδα θερμοκρασίας.

Τα συμπεράσματα της έρευνας σημαίνουν συναγερμό: Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται, τις επόμενες δεκαετίες οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας – ιδιαίτερα όσοι είναι άνω των 60 ετών – θα εκτίθενται ολοένα περισσότερο σε αφόρητη ζέστη κι ο κίνδυνος γι’ αυτούς είναι ακόμη υψηλότερος απ’ ό,τι προβλεπόταν ως τώρα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Lancet Planetary Health.

Αφορμή για την έρευνα υπήρξαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έπληξαν φέτος την Ευρώπη.

Στη Γαλλία ειδικά καταγράφτηκαν κύματα ζέστης και καύσωνες χωρίς προηγούμενο περί τα τέλη Ιουνίου, με τρομακτικά αποτελέσματα: 6.000 νεκρούς.

Οι ερευνητές του Στάνφορντ προσπάθησαν να εκτιμήσουν σε ποιον βαθμό η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη θα εκθέσουν ανθρώπους άνω των 60 σε αφόρητα επίπεδα θερμοκρασίας ως το 2100.

Το πεδίο έρευνας αυτό θεωρείτο πως είχε ήδη καλυφθεί επαρκώς. Ωστόσο, προειδοποιούν οι επιστήμονες, προηγούμενες μελέτες μοιάζουν να υποτίμησαν πολύ τους κινδύνους που διατρέχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς βασίστηκαν σε δεδομένα που σήμερα είναι εν μέρει ξεπερασμένα.

Ο λόγος είναι καίριας σημασίας δείκτης, η θερμοκρασία σε συνάρτηση με το επίπεδο υγρασίας, η αλλιώς η «θερμοκρασία θερμομέτρου υγρού βολβού» (Wet-bulb temperature, Tw). Καθώς η ίδια θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνη για τον άνθρωπο όταν συνοδεύεται από υψηλότερη υγρασία.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που συνδέονται με οποιοδήποτε δοσμένο επίπεδο θερμοκρασίας και υγρασίας αφορούσαν για καιρό νέους ανθρώπους, με καλή υγεία. Πιο πρόσφατες έρευνες, για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, δείχνουν πως οι κίνδυνοι γι’ αυτούς τους τελευταίους είναι υποτιμημένοι.

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και διασταυρώνοντάς τα μοντέλα για την προσδοκώμενη γήρανση του πληθυσμού παγκοσμίως τις επόμενες δεκαετίες, οι συντάκτες της μελέτης συμπέραναν ότι η «αφόρητη ζέστη θα πλήττει πολύ περισσότερους ανθρώπους, σε ευρύτερες περιοχές, σε κλίμακα πολύ υψηλότερη και για μεγαλύτερη διάρκεια» από ό,τι υπολογιζόταν ως τώρα.

Για παράδειγμα, αν ως το 2010 η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά 1,5° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, το 22% των ανθρώπων άνω των 60 ετών θα εκτίθεται κάθε χρόνο σε επικίνδυνη ζέστη για πάνω από έναν μήνα.

Οι αμερικανοί ερευνητές υπογραμμίζουν πως οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι αυτές όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δεν έχουν τρόπο να προστατευτούν από τη ζέστη.

Καλούν δε, να ληφθούν μέτρα για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε μέσα όπως ο κλιματισμός, καθώς και να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

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