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18.08.2026 13:03

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης», λέει ο Γκαλιμπάφ

18.08.2026 13:03
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Τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο.

Αυτο ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει η Τεχεράνη, «δεν θα ανοίξουν έως ότου οι αμερικανικές δεσμεύσεις που ορίζονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας (…) εφαρμοστούν», σημείωσε σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, παραθέτοντας «την άρση του (αμερικανικού) ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων (ιρανικών) περιουσιακών στοιχείων, την άρση του πετρελαϊκού εμπάργκο», όπως και «τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».

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ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 13:14
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