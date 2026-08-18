Ρώμη: Η ξηρασία «αποκάλυψε» στον Τίβερη γέφυρα 2.000 ετών – Έπεσε η στάθμη του ποταμού

Takeaways by to pontiki AI Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν σημαντική πτώση της στάθμης του Τίβερη, αποκαλύπτοντας τα αρχαία κατάλοιπα της Γέφυρας του Νέρωνα.

Η υποχώρηση των υδάτων του ποταμού στο μισό της συνήθους ροής προσφέρει στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία μελέτης της συγκεκριμένης κατασκευής.

Οι μελετητές εκτιμούν ότι η γέφυρα κατασκευάστηκε πιθανότατα από τον αυτοκράτορα Καλιγούλα γύρω στο 39 μ.Χ. για να συνδέσει το Πεδίο του Άρεως με τη δεξιά όχθη.

Η χαμηλή στάθμη του ποταμού έφερε επίσης στο φως διάφορα αντικείμενα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, ψυγεία και ένα αυτοκίνητο, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της υδάτινης κρίσης.

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Η μεγάλη πτώση της στάθμης του Τίβερη λόγω ξηρασίας έφερε ξανά στο φως τη Γέφυρα του Νέρωνα, προσφέροντας σε αρχαιολόγους και επισκέπτες μια σπάνια εικόνα της αρχαίας Ρώμης.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και το παρατεταμένο, ξηρό καλοκαίρι στη Ρώμη είχαν ως αποτέλεσμα να γίνουν ορατά στον Τίβερη τα απομεινάρια μιας αρχαίας γέφυρας ηλικίας περίπου 2.000 ετών, κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Η λεγόμενη Γέφυρα του Νέρωνα (Pons Neronianus) βρίσκεται συνήθως εξ ολοκλήρου κάτω από το νερό. Φέτος, όμως, η στάθμη του Τίβερη έχει υποχωρήσει τόσο ώστε να είναι ορατοί ακόμη και ολόκληροι λίθοι της κατασκευής, δίνοντας στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία να τη μελετήσουν.

Στα 80 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο η ροή του Τίβερη

Η ροή του Τίβερη, ο οποίος τροφοδοτείται από παραποτάμους που κατεβαίνουν από τα βόρεια Απέννινα, έχει πέσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, περίπου στο μισό από τα συνήθη επίπεδα για αυτή την εποχή.

Ο συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της Ρώμης για τη διαχείριση των υδάτων, Τζοβάνι Τζιγκάντι, έκανε λόγο για σοβαρή κρίση νερού, επισημαίνοντας ότι, παρά τις σχετικά άφθονες βροχοπτώσεις του χειμώνα, ακολούθησαν μεγάλα διαστήματα ξηρασίας.

Η χαμηλή στάθμη του ποταμού δεν αποκάλυψε μόνο τα αρχαία κατάλοιπα. Σε άλλα σημεία του Τίβερη εμφανίστηκαν επίσης ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, ψυγεία, ακόμη και ένα αυτοκίνητο.

Η τελευταία φορά που τα ερείπια της Γέφυρας του Νέρωνα είχαν γίνει ορατά ήταν κατά τη διάρκεια αντίστοιχης ξηρασίας το 2022.

Η Γέφυρα του Νέρωνα ήταν πιθανότατα έργο του Καλιγούλα

Παρά την ονομασία της, οι μελετητές θεωρούν ότι η γέφυρα είναι παλαιότερη από την εποχή του Νέρωνα και πιθανότατα κατασκευάστηκε από τον αυτοκράτορα Καλιγούλα γύρω στο 39 μ.Χ., ως θριαμβευτικό μνημείο.

Αργότερα συνδέθηκε με το όνομα του Νέρωνα, ανιψιού του Καλιγούλα, ο οποίος κυβέρνησε από το 54 έως το 68 μ.Χ.

Η αρχαιολόγος της υπηρεσίας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης, Αντονέλα Μπονίνι, σημείωσε ότι ο Νέρων είναι το πρόσωπο που έχει συνδεθεί περισσότερο με την περιοχή, καθώς στο Τσίρκο του Νέρωνα, στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το Βατικανό, μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος.

Τι συνέδεε η αρχαία γέφυρα

Η γέφυρα συνέδεε την αρχαία περιοχή του Πεδίου του Άρεως (Campus Martius) με τη δεξιά όχθη του Τίβερη και την περιοχή του Τσίρκου του Νέρωνα.

Στην περιοχή του αρχαίου Πεδίου του Άρεως βρίσκονται σήμερα, μεταξύ άλλων:

τα Ισπανικά Σκαλιά,

η Πιάτσα ντελ Πόπολο,

οι εμπορικοί δρόμοι γύρω από τη Βία Κοντότι.

Στην απέναντι πλευρά βρίσκονται σήμερα η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και το Βατικανό.

Τα κατάλοιπα της γέφυρας είναι ιδιαίτερα ορατά από τη Γέφυρα των Αγγέλων, που οδηγεί στο Καστέλ Σαντ’ Άντζελο, κοντά στο Βατικανό.

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