Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Τραμπ για «Μέκκα» Ιράν και Γάζα – Εκτός ατζέντας οι προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα, πώς αποθρασύνεται η Άγκυρα

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Λίγα 24ωρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την πρωτοβουλία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν για τη συμφωνία της Μέκκας και τη δημιουργία ενός «μουσουλμανικού ΝΑΤΟ» και ενώ στο μεταξύ η Άγκυρα προκαλεί την Ελλάδα με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θερμή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Η επικοινωνία έγινε τη Δευτέρα με τους Τραμπ και Ερντογάν να αναφέρονται, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, στη σημασία της διπλωματικής οδού για την αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, καθώς και σειρά περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων.

Αναφερόμενος στις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ο Ερντογάν είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «σημαντικό» να αξιοποιηθεί στο έπακρο η διπλωματία. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την ειρήνη.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας, η οποία υπεγράφη νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.

Όπως ανέφερε στον Τραμπ, η συμφωνία «καταδεικνύει μια ισχυρή στάση για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις εξελίξεις στη Γάζα. Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία στόχος είναι η μετάβαση στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας, έχουν αυξηθεί οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης που στρέφονται κατά των Παλαιστινίων.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι η Άγκυρα «θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή και τα βήματα που θα γίνουν για την ανοικοδόμηση της Γάζας».

Το ερώτημα για την ελληνική διπλωματία εξ αντικειμένου είναι πώς θα αντιμετωπιστεί μία τόσο στενή σχέση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, η οποία αποθρασύνει στην πραγματικότητα την Τουρκία, όπως φάνηκε και με την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα, η οποία αμφισβητεί στην ουσία την επήρεια ελληνικών νησιών στην ΑΟΖ. Την ώρα που η Αθήνα αναζητά ευρωπαϊκή στήριξη, η στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στον τουρκικό παράγοντα αποδυναμώνει πλήρως την ελληνική προσπάθεια για τη διασφάλιση της ηρεμίας, αλλά και των ισορροπιών στην περιοχή.

Περιττό να αναφερθεί ότι στην τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών δεν φαίνεται να έγινε κάποια νύξη για τα θαλάσσια πάρκα και την τακτική της Τουρκίας σε μέτωπο με την Ελλάδα, είτε γιατί ο Ερντογάν τον αντιμετωπίζει ως ένα “φυσιολογικό δικαίωμα” της χώρας του που δεν χρειάζεται να συζητηθεί με κανέναν, είτε διότι ο Τραμπ δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον για τα όσα συμβαίνουν σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της ανατολικής Μεσογείου και του Αιγίου.

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