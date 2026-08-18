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18.08.2026 09:43

Χαμός στην Κολομβία: Υπουργός διασκέδαζε σε παραλία μετά τον σεισμό με τους 300 νεκρούς

18.08.2026 09:43
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Ο νέος υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας βρέθηκε αντιμέτωπος χθες Δευτέρα με έντονες επικρίσεις, αφού απαθανατίστηκε σε παραλία στην Καραϊβική, μαζί με την οικογένειά του, μερικά 24ωρα μετά τον χειρότερο σεισμό αυτού του αιώνα που έπληξε τη χώρα την περασμένη Δευτέρα κι ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους, που έμειναν άστεγοι, να κοιμούνται σε σκηνές ή ευκαιριακά καταλύματα.

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους όταν σάρωσε τη δυτική Κολομβία τη 10η Αυγούστου, μόλις τρεις ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Το σαββατοκύριακο γνώρισαν ευρεία διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με τον υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής, τον Χάιμε Αντρές Μπελτράν, σε στιγμές χαλάρωσης σε παραλία στην πόλη Σάντα Μάρτα.

Η αριστερή αντιπολίτευση τόνισε πως ετοιμάζεται να υποβάλει πρόταση μομφής σε βάρος του υπουργού που αποφάσισε να κάνει «διακοπές» σε τόσο κρίσιμη στιγμή για την κρίση που αφορά άμεσα το χαρτοφυλάκιό του, προσάπτοντάς του αμέλεια αν όχι παράβαση καθήκοντος, ενώ χιλιάδες οικογένειες χρειάζονται βοήθεια.

Σχεδόν 27.000 κατοικίες καταστράφηκαν, εν μέρει ή ολοσχερώς, εξαιτίας του σεισμού.

«Δεν πήγα διακοπές, ήθελα χρόνο με την οικογένειά μου»

Χθες ο υπουργός Μπελτράν προσπάθησε να αντιπαρέλθει τις επικρίσεις που δέχεται. «Δεν πήγα να κάνω διακοπές, ήθελα να περάσω μερικές ώρες με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, είχα να τους δω μέρες», και μετά «επέστρεψα αμέσως» στη δουλειά, διαβεβαίωσε μέσω X.

Μια εβδομάδα μετά την καταστροφή, οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Όμως οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια είναι ολοένα μεγαλύτερες και πιο πιεστικές. Πάρκα και δρόμοι στην Κάλι, στην Περέιρα και άλλες περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό έχουν μετατραπεί σε καταυλισμούς αστέγων μετά την καταστροφή.

Υποσχέσεις στους πληγέντες

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια, νέος στην πολιτική, που ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου, έκανε την τελευταία εβδομάδα επισκέψεις-αστραπές σε περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό και υποσχέθηκε επιδοτήσεις στους πληγέντες για την απόκτηση νέων κατοικιών.

Χθες υπολόγισε ότι οι ζημίες εξαιτίας του σεισμού θα φτάσουν τα 30 τρισεκατομμύρια πέσος (σχεδόν 10 δισεκ. ευρώ), ποσό που χαρακτήρισε ακόμη «προκαταρκτικό».

Έχει ζητήσει από τον σύμμαχό του, τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει προσωρινά τους δασμούς στα προϊόντα που εξάγονται από την Κολομβία στις ΗΠΑ για να δοθεί ώθηση στην οικονομία.

Την Κυριακή επισκέφτηκε τον Τσοκό, τον πιο φτωχό νομό της χώρας, όπου βρισκόταν το επίκεντρο του σεισμού.

Αλλά ο αρχηγός του κράτους, 48 ετών, επικρίθηκε και αυτός διότι πέταγε από το θωρακισμένο αυτοκίνητο που τον μετέφερε σε πολίτες μπάλες ποδοσφαίρου με το σλόγκαν της προεκλογικής εκστρατείας του («με δύναμη για την πατρίδα»), την ώρα που οι κάτοικοι στερούνται τα πάντα.

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