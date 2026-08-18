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18.08.2026 07:51

Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 6.438 οι νεκροί – Χιλιάδες οι αγνοούμενοι

18.08.2026 07:51
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Τουλάχιστον 6.438 ανθρώποι έχουν σκοτωθεί από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες (17/8) από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Την ίδια στιγμή, διασώστες και συγγενείς αναζητούν ακόμη πτώματα αγνοουμένων σε συντρίμμια, σχεδόν δυο μήνες μετά την τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων, που είχε ανακοινωθεί τη 10η Αυγούστου, έκανε λόγο για 6.301 νεκρούς.

Τουλάχιστον 190 κτίρια κατέρρευσαν όταν έγιναν οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών την 24η Ιουνίου στη βόρεια Βενεζουέλα, ειδικά στην παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, βόρεια από την πρωτεύουσα Καράκας.

Χιλιάδες άνθρωποι που δεν έχουν εντοπιστεί, ζωντανοί ή νεκροί, παραμένουν αγνοούμενοι. Ωστόσο, ως σήμερα η υπηρεσιακή κυβέρνηση αποφεύγει να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις αρχές, από τις σχεδόν 60.000 κατοικίες σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς εξαιτίας των σεισμών, πάνω από 24.000 είναι πλέον αδύνατο να κατοικηθούν εκ νέου.

Χιλιάδες πολίτες ζουν σε προσωρινούς καταυλισμούς, συχνά υπό επισφαλείς συνθήκες. Σφοδρές βροχοπτώσεις τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή κατέστρεψαν σκηνές όπου κοιμούνταν σεισμοπαθείς σε κάποιους από τους καταυλισμούς αυτούς στην πρωτεύουσα Καράκας.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες έχει υποσχεθεί νέα σπίτια στους σεισμοπαθείς. Μέχρι χθες, είχαν διατεθεί 335 από τα 4.000 που προβλέπει πως θα διατεθούν σε δικαιούχους ως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

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