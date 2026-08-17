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17.08.2026 07:35

Βενεζουέλα: Ισχυρές βροχές και πλημμύρες με τρεις νεκρούς

17.08.2026 07:35
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Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο έφηβες, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων στο Καράκας, που προκάλεσαν πλημμύρες, με οχήματα να παρασύρονται από ορμητικά νερά, ανέφεραν χθες Κυριακή οι αρχές της Βενεζουέλας.

Τροπική καταιγίδα έπληξε κυρίως το βόρειο τμήμα της χώρας το βράδυ του Σαββάτου, εξήγησε η μετεωρολογική υπηρεσία INAMEH.

Δυο «ανήλικες παρασύρθηκαν από ρέμα», ανέφερε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Καράκας, ο Πάμπλο Αντόνιο Παλάσιος Σαλασάρ, μέσω Telegram.

 Εξάλλου 49χρονη, η οποία δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας της πτώσης τοίχου στην πρωτεύουσα.

 Στη Σούκρε (ανατολικά), οι αρχές ανέφεραν πως πλημμύρισαν τουλάχιστον 30 ακίνητα.

 Οι έντονες βροχοπτώσεις τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή προκάλεσαν ακόμη πτώσεις δέντρων, που κατέστρεψαν σκηνές στις οποίες κοιμούνταν άνθρωποι που έμειναν άστεγοι εξαιτίας του διπλού καταστροφικού σεισμού της 24ης Ιουνίου.

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