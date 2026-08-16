Ιρλανδία: Πέντε έφηβοι νεκροί σε μετωπική σύγκρουση σε αυτοκινητόδρομο – Στο μικροσκόπιο η «τρέλα» με τα… likes (Video)

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Πέντε έφηβοι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον αυτοκινητόδρομο M9, στην κομητεία Κιλντέαρ της Ιρλανδίας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με την ιρλανδική αστυνομία, ένα από τα οχήματα κινούνταν στη λάθος κατεύθυνση, προς νότο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς βορρά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής (05:00 ώρα Ελλάδας), μεταξύ των κόμβων 3 και 4 του αυτοκινητοδρόμου M9, κοντά στην πόλη Άθι.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, ενώ, σύμφωνα με την Garda, την ιρλανδική αστυνομία, το ένα από αυτά κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση προς νότο στη λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου που προορίζεται για τα οχήματα που κινούνται προς βορρά.

«Αθώοι άνθρωποι χτυπήθηκαν από όχημα που κινούνταν ανάποδα»

Ο αρχηγός της Garda, Τζάστιν Κέλι, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και στις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα.

«Η σκέψη μου είναι με όσους τραυματίστηκαν στη σημερινή σύγκρουση στον M9. Αυτά τα μέλη οικογενειών ταξίδευαν ανυποψίαστα, όταν χτυπήθηκαν από όχημα που κινούνταν προς τη λάθος κατεύθυνση στον αυτοκινητόδρομο», δήλωσε.

Footage shows the scene on the M9 in Co Kildare, where a number of people have died and four others, including a child, have been seriously injured.



A vehicle travelling the wrong way on the M9's northbound carriageway collided with a second car.



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Παράλληλα, συνέδεσε το περιστατικό με πρόσφατη σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο M50, επισημαίνοντας τους κινδύνους μιας τέτοιας συμπεριφοράς.

«Αυτό το φρικτό περιστατικό, μετά και την πρόσφατη σύγκρουση στον M50, δείχνει πόσο ανεύθυνη και επικίνδυνη είναι η οδήγηση στη λάθος πλευρά του αυτοκινητοδρόμου», ανέφερε.

Καταγγελία για επικίνδυνες ενέργειες στα social media

Ο Τζάστιν Κέλι στάθηκε ιδιαίτερα και σε περιπτώσεις οδηγών που, όπως είπε, κινούνται σκόπιμα αντίθετα στο ρεύμα προκειμένου να συγκεντρώσουν προβολές και «likes» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό, φυσικά, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, όμως εκείνο που κάνει αυτή την απερίσκεπτη συμπεριφορά ακόμη πιο εξοργιστική είναι ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται για “likes” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δυνητικά καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει για αθώους ανθρώπους αλλά και για τους ίδιους», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει παραπεμφθεί στη «Fiosrú», τον Συνήγορο της Αστυνομίας, γεγονός που περιορίζει τις δημόσιες τοποθετήσεις του για την υπόθεση.

«Καθώς το συγκεκριμένο περιστατικό έχει παραπεμφθεί στη Fiosrú, τον Συνήγορο της Αστυνομίας, υπάρχουν περιορισμοί σε όσα μπορώ να πω. Γνωρίζω, ωστόσο, ότι οι αστυνομικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν τέτοια οχήματα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ασφάλεια όλων των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου», ανέφερε.

Τέσσερις σοβαρά τραυματίες στο νοσοκομείο

Τέσσερις άνθρωποι που τραυματίστηκαν σοβαρά στη σύγκρουση μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ανάμεσά τους βρίσκονται η οδηγός και η συνοδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου. Και οι δύο είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Μία γυναίκα ηλικίας περίπου 20 ετών, η οποία επέβαινε στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται επίσης και ο τέταρτος επιβάτης, ένα παιδί.

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