«Σχέδιο Τραμπ» για την Γάζα: Ο Κούσνερ συνάντησε τον πρόεδρο της Αιγύπτου

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Ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, είχε σήμερα συνομιλίες στο Ελ Αλαμέιν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπτνελφατάχ αλ-Σίσι με θέμα την «εφαρμογή της εκεχειρίας στην Λωρίδα της Γάζας» , ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας.

Η συνάντηση «υπενθύμισε την ανάγκη όλες οι πλευρές να σεβασθούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην συμφωνία εκεχειρίας στην Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του εκπροσώπου.

Νωρίτερα, το αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων Mena μετέδωσε ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών Πληροφοριών Χάσαν Ρασάντ με θέμα τον τρόπο για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Γάζα.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον Χαλίλ αλ-Χάγια «επανέλαβε την δέσμευση για την ευόδωση του σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν «τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να πεισθεί το Ισραήλ να τηρήσει την συμφωνία, που περιλαμβάνει οδικό χάρτη 15 σημείων και να ξεκινήσει την εφαρμογή του» και πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία θα ενημερώσει την αιγυπτιακή πλευρά για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Η Χαμάς έδωσε στα τέλη του Ιουλίου την έγκρισή της στον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων που έχει ως στόχο την έναρξη «της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ» για την Γάζα και προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο και ζήτησε «πραγματικό αφοπλισμό της Χαμάς».

Ο Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα το Ισραήλ σε μία προσπάθεια άμβλυνσης των διαφορών.

Πηγή της Χαμάς δήλωσε ότι υπάρχουν «επαφές και συνομιλίες» με τους αιγύπτιους, καταριανούς και τούρκους μεσολαβητές για «να πεισθεί το Ισραήλ να τηρήσει την συμφωνία».

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