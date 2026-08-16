Καλύτερη η εικόνα με την φωτιά στη Σκύρο – Για «σοβαρή πιθανότητα» εμπρησμού μιλά ο δήμαρχος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στη Σκύρο όπου ο δήμαρχος του νησιού ανέφερε ότι υπάρχει η εκτίμηση για εμπρησμό.
Μιλώντας στην ΕΡΤ3 ο Κυριάκος Αντωνόπουλος ανέφερε: «Υπάρχει εκτίμηση του εμπρησμού αρκετά έντονη, λόγω του σημείου που έγινε το ξεκίνημα της φωτιάς, που δεν δικαιολογούσε κάποιο ατύχημα από κάποια εγκατάσταση ή κάποια δραστηριότητα».
Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωπική εκτίμησή του, σημειώνοντας: «Κατά τη δική μου γνώμη, δεν πρόκειται περί αμέλειας».
Όπως πρόσθεσε, στην περιοχή δεν επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα ή ακραίες θερμοκρασίες, ενώ τη νύχτα η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη.
Διαβάστε επίσης
Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί ηλικιωμένοι, καίγονται σπίτια, εγκαυματίες και εγκλωβισμένοι – Μπαράζ 112 και 90 εκκενώσεις μέσω θάλασσας (Live ενημέρωση)
Συναγερμός για 2 φωτιές στη Σαλαμίνα που απειλούν οικισμούς – 112 για εκκενώσεις μέσω θάλασσας και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (Video)
Φωτιά στη Σκύρο: Σε τρία μέτωπα παλεύει η Πυροσβεστική, τροφοδοτούν τις φλόγες οι άνεμοι – Για εμπρησμό κάνει λόγο ο δήμαρος του νησιού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.