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16.08.2026 17:58

Καλύτερη η εικόνα με την φωτιά στη Σκύρο – Για «σοβαρή πιθανότητα» εμπρησμού μιλά ο δήμαρχος

16.08.2026 17:58
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Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στη Σκύρο όπου ο δήμαρχος του νησιού ανέφερε ότι υπάρχει η εκτίμηση για εμπρησμό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3 ο Κυριάκος Αντωνόπουλος ανέφερε: «Υπάρχει εκτίμηση του εμπρησμού αρκετά έντονη, λόγω του σημείου που έγινε το ξεκίνημα της φωτιάς, που δεν δικαιολογούσε κάποιο ατύχημα από κάποια εγκατάσταση ή κάποια δραστηριότητα».

Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωπική εκτίμησή του, σημειώνοντας: «Κατά τη δική μου γνώμη, δεν πρόκειται περί αμέλειας».

Όπως πρόσθεσε, στην περιοχή δεν επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα ή ακραίες θερμοκρασίες, ενώ τη νύχτα η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη.

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