Καλύτερη η εικόνα με την φωτιά στη Σκύρο – Για «σοβαρή πιθανότητα» εμπρησμού μιλά ο δήμαρχος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στη Σκύρο όπου ο δήμαρχος του νησιού ανέφερε ότι υπάρχει η εκτίμηση για εμπρησμό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3 ο Κυριάκος Αντωνόπουλος ανέφερε: «Υπάρχει εκτίμηση του εμπρησμού αρκετά έντονη, λόγω του σημείου που έγινε το ξεκίνημα της φωτιάς, που δεν δικαιολογούσε κάποιο ατύχημα από κάποια εγκατάσταση ή κάποια δραστηριότητα».

Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωπική εκτίμησή του, σημειώνοντας: «Κατά τη δική μου γνώμη, δεν πρόκειται περί αμέλειας».

Όπως πρόσθεσε, στην περιοχή δεν επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα ή ακραίες θερμοκρασίες, ενώ τη νύχτα η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί ηλικιωμένοι, καίγονται σπίτια, εγκαυματίες και εγκλωβισμένοι – Μπαράζ 112 και 90 εκκενώσεις μέσω θάλασσας (Live ενημέρωση)



Συναγερμός για 2 φωτιές στη Σαλαμίνα που απειλούν οικισμούς – 112 για εκκενώσεις μέσω θάλασσας και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (Video)

Φωτιά στη Σκύρο: Σε τρία μέτωπα παλεύει η Πυροσβεστική, τροφοδοτούν τις φλόγες οι άνεμοι – Για εμπρησμό κάνει λόγο ο δήμαρος του νησιού