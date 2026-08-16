Φωτιά στη Σκύρο: Σε τρία μέτωπα παλεύει η Πυροσβεστική, τροφοδοτούν τις φλόγες οι άνεμοι – Για εμπρησμό κάνει λόγο ο δήμαρχος του νησιού

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Σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη μέρα, βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στη Σκύρο, με τους ισχυρούς ανέμους να τροφοδοτούν τις φλόγες που καίνε πευκοδάσος. Η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου από την περιοχή της Ατσίτσας και επεκτάθηκε προς τον Άγιο Φωκά, ξυπνώντας στους κατοίκους μνήμες από την καταστροφική πυρκαγιά του 2008.

Το έργο της κατάσβεσης επικεντρώνεται σε τρία κύρια μέτωπα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο, συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 7 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Όπως δήλωσε το πρωί της Κυριακής ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κώστας Τσίγκας (ΕΡΤ) το πρωί της Κυριακής, από τα τρία μέτωπα στα οποία «άνοιξε» η φωτιά «αυτό που μας απασχολεί είναι το βορειοανατολικό. Αντίθετα το νότιο και το δυτικό μέτωπο είναι σε καλή κατάσταση».

Ο ίδιος σημείωσε, επίσης, ότι «υπάρχει έντονο ανάγλυφο στη Σκύρο που δυσκολεύει την πρόσβαση των οχημάτων και των επίγειων».

Μιλώντας στο MEGA, ο δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, κατήγγειλε ότι η φωτιά οφείλεται σε εμπρησμό. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο, οι εστίες της φωτιάς εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα σε κοντινές αποστάσεις βαθιά μέσα στο δάσος, σε σημεία όπου δεν υπήρχαν σπίτια ή καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα. Για τον λόγο αυτό, στο νησί βρίσκεται ήδη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της καταστροφής.

«Έχουν εμφανιστεί και κάποια μικρά βίντεο από μάρτυρες, οι οποίοι θα δώσουν καταθέσεις στο ανακριτικό της Πυροσβεστικής, που δείχνει ένα άναμμα της φωτιάς μέσα ακριβώς από το δάσος, χωρίς να υπάρχει κάποιο σημάδι ανθρώπινης κατοικίας, αυλής, ενός παράσπιτου, κάτι, να πεις ότι έγινε ατύχημα, το οποίο και κατά τη δική μου γνώμη, αλλά και από μαρτυρίες και του αντιδημάρχου και άλλων, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες, εμφανίζονταν μέτωπα τα οποία πηδούσαν πάρα πολύ γρήγορα, σε αποστάσεις 100-200 μέτρα το καθένα. Άρα υπάρχει και πολύ σοβαρή και κατ’ εμέ πιθανότητα εμπρησμού», ανέφερε ο δήμαρχος Σκύρου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες εκδόθηκαν δύο μηνύματα για εκκενώσεις περιοχών από το 112:

στις 16:31, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες και

στις 18:15 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο με κατεύθυνση προς Χώρα Σκύρου.

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