«Σάρωσε» τη Χαβάη η τροπική καταιγίδα «Λάλα»: 2 νεκροί, κατολισθήσεις και πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές (Video)

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Tην καταστροφή «έσπειρε» στη Χαβάη η τροπική καταιγίδα «Λάλα», η οποία απομακρύνεται πλέον από το Μεγάλο Νησί έχοντας πλήξει ιδιαίτερα τη νοτιοανατολική πλευρά.





Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, με δρόμους να καταρρέουν και περισσότερα από 100 σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή να έχουν καταστραφεί.

LAMENTABLE 🌀

El Huracán Lala golpea con fuerza

Hawái EEUU 🇺🇸



Tras el paso del potente #hurricane Hawái enfrenta graves daños, con múltiples puentes dañados, secciones de carreteras cortadas y decenas de árboles colapsados.

Vía @surajit_ghosh2 pic.twitter.com/luULHBYAK2 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 17, 2026







Η υπηρεσία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της Χαβάης επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους ότι οι κίνδυνοι παραμένουν. Μεταξύ αυτών είναι οι πεσμένες γραμμές ηλεκτροδότησης, οι οποίες εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους.

Huracan Lala : Múltiples puentes han sido arrastrados por el agua a lo largo de la Carretera 11 cerca de Pahala, Hawái. La calzada también ha sido erosionada mientras los equipos trabajan para despejar el camino. pic.twitter.com/cvS5ZTmcsm August 16, 2026

Κατάρρευση τμήματος της εθνικής οδού

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Τμήματα της εθνικής οδού Παχάλα κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η πρόσβαση στην περιοχή όπου βρίσκεται νοσοκομείο.



Ο κυβερνήτης της Χαβάης περιέγραψε εικόνες μεγάλης καταστροφής, κάνοντας λόγο για έναν τεράστιο όγκο νερού που παρέσυρε γέφυρες στον αυτοκινητόδρομο, ενώ σε άλλα σημεία η διέλευση έχει καταστεί αδύνατη εξαιτίας πεσμένων δέντρων και μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών.





Την ένταση των φαινομένων αποτυπώνουν και οι εικόνες από το Hilo, όπου ο καταρράκτης Rainbow Falls παρουσιάζει εντυπωσιακά διαφορετική εικόνα πριν και μετά το πέρασμα της καταιγίδας, καθώς οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στην περιοχή διόγκωσαν σημαντικά την παροχή του.

Rainbow Falls en Hilo, Hawái, con un gran caudal , debido a las intensas lluvias del Huracán Lala.



pic.twitter.com/RdwCwhklYs August 16, 2026

🌪️🚨 HURACÁN LALA GOLPEA HAWÁI: MUERTE, INUNDACIONES Y MÁS DE 60 MIL SIN LUZ

El huracán Lala, categoría 1, azota la Gran Isla de Hawái, dejando a más de 60,000 residentes sin electricidad y al menos una persona muerta, confirmó el gobernador.

🌧️ El Parque Nacional de los Volcanes… pic.twitter.com/nMxUQhdMjV — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) August 17, 2026

Lala, rétrogradée de la catégorie 1 à tempête tropicale tôt dimanche, a provoqué des vents destructeurs et des pannes d'électricité généralisées à Hawaï samedi, alors que le mur de son œil frôlait la pointe sud de Big Island. pic.twitter.com/giPHXk9p7y — Claire Langoulant – Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) August 17, 2026

Τεράστιος όγκος βροχής και ριπές ανέμων

Σε ορισμένες περιοχές της Χαβάης το ύψος της βροχής πλησίασε το ένα μέτρο, ενώ οι ισχυρότερες ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 161 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή του Μάουνα Κέα.



Οι ισχυροί άνεμοι, με ένταση που έφτασε σε επίπεδα τυφώνα, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στις κομητείες Χαβάη, Χονολουλού και Μάουι.

🌧️ Lala rozó Hawái sin tocar tierra y bajó a tormenta tropical, pero dejó lluvias de casi 3 pies (1 m), inundaciones y más de 180,000 clientes sin luz. pic.twitter.com/8UtodTkJIs — Quantum Pulse Media (@quantumpulsehq) August 17, 2026







Περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σε επιφυλακή οι αρχές παρά την απομάκρυνση της καταιγίδας

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, η «Λάλα» κινείτο δυτικά-βορειοδυτικά με ταχύτητα περίπου 28 χιλιομέτρων την ώρα.

Significant river flood along the Wailuku River near Hilo, Hawaii. Standing near this bridge you can feel the thuds with every tree that slammed into it. The rain is still falling substantially. @AaronRigsbyOSC @MyRadarWX #hiwx #Hurricane #lala pic.twitter.com/R1n4N2QPzX — Jordan Hall (@JordanHallWX) August 16, 2026





Οι μέγιστοι συνεχείς άνεμοι έφταναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς το σύστημα απομακρυνόταν από τη Χαβάη.

Aunque “Lala” perdió fuerza y pasó de huracán a tormenta tropical,#Hawái continúa enfrentando sus efectos de lluvias intensas, inundaciones, cortes de luz y árboles caídos.



Así se vivió el paso de la tormenta.



Todos los detalles: https://t.co/hmw4qUAYsa pic.twitter.com/wgkcoWP0ZV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 17, 2026





Παρά την απομάκρυνση της καταιγίδας, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι συνέπειες από τις πλημμύρες, τις κατολισθήσεις και τις καταστροφές στις υποδομές εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

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